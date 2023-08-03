Передача: В Цесисе в порыве ревности подросток напал с ножом на сверстника

Совсем недавно в Цесисе прошел праздник города, во время которого переполнены были не только улицы города, но и скейтпарк. В разгар праздника внезапно были эвакуированы присутствующие в скейтпарке люди, так как 17-летний парень в порыве ревности несколько раз ударил ножом 16-летнего "соперника", сообщает передача Degpunktā.