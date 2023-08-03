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Передача: В Цесисе в порыве ревности подросток напал с ножом на сверстника

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Нож. Иллюстративное фото
Нож. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Совсем недавно в Цесисе прошел праздник города, во время которого переполнены были не только улицы города, но и скейтпарк. В разгар праздника внезапно были эвакуированы присутствующие в скейтпарке люди, так как 17-летний парень в порыве ревности несколько раз ударил ножом 16-летнего "соперника", сообщает передача Degpunktā.

В месте, где произошло нападение, по-прежнему видны следы пролитой крови.

Взрослые о происшедшем могут рассказать мало, однако встреченные в скейтпарке подростки не скрывают, что вовлеченные в конфликт парни в городе были хорошо известны.

"Из-за ревности", - коротко и конкретно называет причину нападения девушка-подросток.

Нападавший ранил своего сверстника в руку, живот и горло.

В рамках уголовного процесса ведется активное расследование. Так как в произошедшее вовлечены несовершеннолетние лица, более детальную информацию стражи порядка предоставить не могут.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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