Передача: В Цесисе в порыве ревности подросток напал с ножом на сверстника

Совсем недавно в Цесисе прошел праздник города, во время которого переполнены были не только улицы города, но и скейтпарк. В разгар праздника внезапно были эвакуированы присутствующие в скейтпарке люди, так как 17-летний парень в порыве ревности несколько раз ударил ножом 16-летнего "соперника", сообщает передача Degpunktā.
В месте, где произошло нападение, по-прежнему видны следы пролитой крови.
Взрослые о происшедшем могут рассказать мало, однако встреченные в скейтпарке подростки не скрывают, что вовлеченные в конфликт парни в городе были хорошо известны.
"Из-за ревности", - коротко и конкретно называет причину нападения девушка-подросток.
Нападавший ранил своего сверстника в руку, живот и горло.
В рамках уголовного процесса ведется активное расследование. Так как в произошедшее вовлечены несовершеннолетние лица, более детальную информацию стражи порядка предоставить не могут.
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