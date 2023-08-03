В Екабпилсе в магазине мужчина ударил незнакомца ножом в живот

В магазине находился мужчина с колотой раной в области живота. Нападавший скрылся с места происшествия, но благодаря помощи и указаниям очевидцев сотрудники полиции в тот же день поймали возможного виновника, которого незамедлительно поместили в изолятор временного задержания.

Начат уголовный процесс.

Так, 31 июля этого года в 17:56 сотрудники Земгальского регионального управления Госполиции получили информацию о физическом нападении на мужчину в помещениях продовольственного магазина в Екабпилсе, где, по предварительной информации, нападавший ударил ножом другого человека.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка констатировали, что информация подтвердилась - на месте находился мужчина 1992 года рождения с колотой раной в области живота. По информации полиции, нападавший и пострадавший мужчины ранее не были знакомы между собой.

В момент нападения в помещениях магазина находились и другие люди, которые стали очевидцами произошедшего и сообщили стражам порядка о том, в какую сторону ушел нападавший. По информации очевидцев, возможный виновник сел в машину и уехал.

Полиция незамедлительно начала розыскные мероприятия и вечером того же дня нашла возможного виновника.

Стражи порядка задержали мужчину 1983 года рождения, который находился под сильным влиянием одурманивающих веществ, и доставили его в место кратковременного задержания.

Начат уголовный процесс за намеренное нанесения телесных повреждений средней тяжести. За такое преступление грозит лишение свободы на срок до трех лет, или кратковременное лишение свободы, или пробационный надзор, или общественные работы, или денежный штраф.

Расследование продолжается.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.