Видео ⟩ Максим Галкин показал, как выросла Лиза

"Та же девочка, та же лесенка, а где же песенка. 7 лет спустя, листайте", - подписал опубликованные видео артист.

Детям звезд - Лизе и Гарри Галкиным - 9 лет.

В интервью Ирине Шихман Максим ранее рассказывал, что в какой-то момент понял, что ему самому следует показывать фрагменты из жизни звездной четы, а также рассказывать о буднях наследников. Гордый отец довольно часто делится забавными видеороликами на своей странице в Instagram.

Галкин объясняет, что начал вести Instagram после того, как в Юрмале за ними с детьми бежали толпы незнакомых людей с видеокамерами. Тогда Максим понял, что надо показывать все самому: "Как только я стал делать Instagram, эти преследования прекратились".

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми в настоящий момент проживают в Израиле. По данным СМИ, своей недвижимости у Примадонны и ее супруга там пока нет. Портал УНИАН сообщал, что Алла Пугачева с мужем и детьми живут в доме брата юмориста. Дети учатся в элитной школе.

В сентябре 2022 года Галкина, который публично выступал против российского вторжения в Украину, Минюст РФ объявил "иноагентом". В ответ Алла Пугачева попросила министерство включить в реестр "иноагентов" и ее.