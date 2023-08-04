Фото ⟩ В Ильгюциемсе нашли гриб впечатляющих размеров

Фото: Читатель RUS TVNET

Этот гриб - головач гигантский (лат. Calvatia gigantea) - из рода головач (Calvatia) семейства шампиньоновые (Agaricaceae).

В целом гриб является съедобным, но не такого размера, а в молодом возрасте, когда мякоть его упругая, плотная, белого цвета, говорится в Википедии.

Как сообщалось, латвийские грибники уже делятся успехами "тихой охоты" в наших лесах.

После продолжительной засухи в Латвии в последнее время все чаще идут дожди. В связи с этим активизировались грибники.