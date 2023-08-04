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Фото ⟩ В Ильгюциемсе нашли гриб впечатляющих размеров

rus.tvnet.lv
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Фото: Читатель RUS TVNET

Читатель RUS TVNET поделился необычной находкой в Риге: во дворе микрорайона Ильгюциемс был найден гриб впечатляющих размеров.

Фото: Читатель RUS TVNET

Этот гриб - головач гигантский (лат. Calvatia gigantea) - из рода головач (Calvatia) семейства шампиньоновые (Agaricaceae).

В целом гриб является съедобным, но не такого размера, а в молодом возрасте, когда мякоть его упругая, плотная, белого цвета, говорится в Википедии. 

Как сообщалось, латвийские грибники уже делятся успехами "тихой охоты" в наших лесах.

После продолжительной засухи в Латвии в последнее время все чаще идут дожди. В связи с этим активизировались грибники. 

Так, жители делятся как крупными находками, так и символическими.

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