Фото ⟩ В Ильгюциемсе нашли гриб впечатляющих размеров

Читатель RUS TVNET поделился необычной находкой в Риге: во дворе микрорайона Ильгюциемс был найден гриб впечатляющих размеров.
Этот гриб - головач гигантский (лат. Calvatia gigantea) - из рода головач (Calvatia) семейства шампиньоновые (Agaricaceae).
В целом гриб является съедобным, но не такого размера, а в молодом возрасте, когда мякоть его упругая, плотная, белого цвета, говорится в Википедии.
Как сообщалось, латвийские грибники уже делятся успехами "тихой охоты" в наших лесах.
После продолжительной засухи в Латвии в последнее время все чаще идут дожди. В связи с этим активизировались грибники.
Так, жители делятся как крупными находками, так и символическими.
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