Зачем вооружают российских дружинников?

"Армия расписывается в своей беспомощности"

Говорить о потенциальной военной силе отрядов территориальной обороны сложно. По данным журналистов, в Белгородской области число дружинников не превышает 3 тысяч человек, данных о Курской области нет. Капитан армии обороны Израиля в отставке, журналист и военный историк Григорий Тамар считает, что с военной точки зрения данное решение абсолютно бессмысленно и лишь прикрывает репутацию губернаторов, которые теперь "могут сказать, что они сделали все для защиты людей".

"Даже если это продуманное решение военного руководства, то смысл получается такой: мы готовы положить несколько десятков наших людей лишь для того, чтобы попробовать снизить фактор внезапности в случае проведения рейдов на нашей территории. Фактически российская армия расписывается в своей полной беспомощности, неспособности защитить свою границу иными методами, кроме как с помощью народного ополчения", - сказал Тамар.

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