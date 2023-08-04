После жаркого воскресенья ожидается самая теплая ночь в истории страны

Ожидается, что ночь с 6 на 7 августа будет самой теплой за все время метеорологических наблюдений в Латвии.

В субботу ожидается переменная облачность, вечером во многих регионах пройдет дождь, местами сильный, возможна гроза. Температура днем составит +21...+26 градусов, в Латгале - до +28 градусов.

Ночью в большинстве регионов страны пройдет дождь, местами возможны грозы с ливнями. В воскресенье ожидается преимущественно сухая и солнечная погода с восточным, юго-восточным ветром порывами до 10-15 метров в секунду. Воздух прогреется до +30...+33 градусов, на несколько градусов прохладнее будет только на Курземском побережье Рижского залива.

После теплой ночи в понедельник станет прохладнее. Возможны сильные грозы с ливнями, градом и мощными порывами ветра.

В ночь на вторник температура воздуха понизится до +12...+15 градусов, а днем не превысит +16...+21 градус. Прохладная и дождливая погода сохранится в течение всей недели.