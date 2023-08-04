Пт, 4.08.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Организатор концертов в Эстонии: Страны Балтии - окраина, куда артистам дорого и сложно приехать

Limon.ee
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Страны Балтии. Снимок иллюстративный.
Страны Балтии. Снимок иллюстративный. Фото: Michele Ursi/Shutterstock

Глава эстонского представительства международной развлекательной компании Live Nation Эва Пальм рассказала в эфире утренней передачи на Raadio 2, почему мировые артисты часто игнорируют Эстонию и не приезжают сюда с концертами, пишет Limon.ee со ссылкой на Menu. 

По словам Пальм, агенты артистов, как правило, останавливают свой взор на Швеции. "Финляндия и страны Балтии для них - окраина, куда довольно дорого и сложно приехать. И нас как будто не существует", - смело высказывает свое мнение глава Live Nation в Эстонии.  

"Большие туры планируется обычно в Великобритании, Франции, Испании, Италии, обычно в рамках гастролей артисты выступают и в Дании, Швеции. И когда в этих странах гастроли пройдут пару раз, лишь тогда задумываются о странах Балтии и Финляндии", - комментирует Пальм. 

Глава Live Nation считает предложения со стороны эстонских компаний в последнее время очень агрессивными. "Порой, мы даже впереди Финляндии", - заверила Пальм. 

Обычно мировые артисты берут с собой в тур группу, которая выступает у них на разогреве, но иногда дается возможность эстонским артистам проявить себя, если дело касается концерта у нас в стране. "Обычно мы делаем предложение, в котором 2-3 группы или артиста, последнее слово остается за менеджментом артиста", - признается Эва Пальм.  

В своей беседе с журналистами глава Live Nation призвала жителей Эстонии внимательно следить за билетами, которые они покупают. На концерт группы The Weeknd, который пройдет 12 августа на таллиннском Певческом поле, продаются поддельные билеты. И полиция пытается выйти на след мошенников. 

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх