"Vincents без Ритиньша не Vincents": жители о закрытии легендарного ресторана

"Ну, для Vincents это, наверное, логично. Vincents без Ритиньша больше не Vincents"

Nu, Vincentam diemžēl tas laikam ir tikai loģiski. Vincents bez Rītiņa nav Vincents. — Leonards (@Leonards9000) August 3, 2023

"Я один раз была во времена Мартиньша. Мне кажется, что Vincents умер вместе с Мартиньшем..."

1 reizi esmu bijusi Mārtiņa laikos. Man šķiet, ka Vincents nomira reizē ar Mārtiņu… — Daiga Zeile 🇱🇻🇺🇦 (@zeile_daiga) August 3, 2023

Легенды о ресторанах чаще всего живут дольше самих ресторанов. А воспоминания о ресторане - "вкусные".

Карлис Стрейпс: "Как-то в самом начале я был там с парой друзей из Америки. Молодой человек, который был у нас официантом, еще не овладел спецификой английского языка, поэтому, когда он спросил, не хотим ли мы десерт, а мы спросили, что он может предложить, он ответил: "Ви хэв найс эйпл пи". Пытался сказать "apple pie", но не смог. Мы старались не смеяться.

Второе. Я хотел готовить китайскую еду, это тоже было в первой половине 90-х, и нигде не мог найти свежий имбирь. Я позвонил Мартиньшу - у него был.

И, наконец, последний раз я был там пару лет назад с одним из бывших послов Канады в Латвии. Мартиньш сам обошел столы, предложил amuse bouche, спросил, понравилось ли. Земля пухом ему и его детищу".