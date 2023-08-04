"Vincents без Ритиньша не Vincents": жители о закрытии легендарного ресторана

Легендарный ресторан Vincents, основанный Мартиньшем Ритиньшем, объявил о своем закрытии. Конец эпохи! Многие грустят по поводу угасания легенды, некоторые говорят - без Ритиньша Vincents все равно перестал быть Vincents. Портал Apollo.lv собрал некоторые реакции на закрытие заведения в Twitter, а также поговорил с некоторыми гостями ресторана о том, как это было.
За 30 с лишним лет своего существования ресторан Vincents так и не получил звезду Мишлен. Но не по гастрономическим, а, скорее, по географическим причинам. Свою лепту внес и ковид... Но это не умаляет гениальности легенды.
Местные посетители Vincents - и те, кому посчастливилось стать гостями, и те, для кого Vincents был незабываемым приключением, грустят о закрытии заведения.
"В августе закроются два ресторана, с которыми у меня связано много приятных воспоминаний за многие годы - Motereso и Vincents. Очень, очень жалко и грустно"
Augustā darbu beigs divi restorāni ar kuriem man saistās ļoti daudz labu atmiņu daudzu gadu garumā - Motereso un Vincents. Ļoti, ļoti žēl un skumji.— Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) August 3, 2023
"Латышам не нужен Vincents! Нужны Lido и Gan Bei! И пиццы, суши и кебабы. Современная латышская кухня движется большими шагами в том же направлении, что и вся страна..."
Latviešiem Vincenta nevajaga! Vajaga Lido un Ganbeju ! Un picas un sušus un kebabus . Mūsdienu latviešu virtuve lieliem soļiem dodas tanī pat virzienā kur visa valsts... .— Maris Zemgalietis (@zemgalietislv) August 3, 2023
"Ну, для Vincents это, наверное, логично. Vincents без Ритиньша больше не Vincents"
Nu, Vincentam diemžēl tas laikam ir tikai loģiski. Vincents bez Rītiņa nav Vincents.— Leonards (@Leonards9000) August 3, 2023
"Я один раз была во времена Мартиньша. Мне кажется, что Vincents умер вместе с Мартиньшем..."
1 reizi esmu bijusi Mārtiņa laikos. Man šķiet, ka Vincents nomira reizē ar Mārtiņu…— Daiga Zeile 🇱🇻🇺🇦 (@zeile_daiga) August 3, 2023
Легенды о ресторанах чаще всего живут дольше самих ресторанов. А воспоминания о ресторане - "вкусные".
Карлис Стрейпс: "Как-то в самом начале я был там с парой друзей из Америки. Молодой человек, который был у нас официантом, еще не овладел спецификой английского языка, поэтому, когда он спросил, не хотим ли мы десерт, а мы спросили, что он может предложить, он ответил: "Ви хэв найс эйпл пи". Пытался сказать "apple pie", но не смог. Мы старались не смеяться.
Второе. Я хотел готовить китайскую еду, это тоже было в первой половине 90-х, и нигде не мог найти свежий имбирь. Я позвонил Мартиньшу - у него был.
И, наконец, последний раз я был там пару лет назад с одним из бывших послов Канады в Латвии. Мартиньш сам обошел столы, предложил amuse bouche, спросил, понравилось ли. Земля пухом ему и его детищу".
Винтра Вилцане: "Vincents начал работать, когда у меня родился первый ребенок. С деньгами тогда было туго, и этот ресторан казался далеким, недосягаемым айсбергом в океане, до которого, казалось, невозможно добраться. Я даже не помню, что заказала в первый раз, когда ужинала там с мужем. Но хорошо помню, что компания за соседним столиком заказала утку.
Ту самую знаменитую утку, которую Ритиньш ввез в ресторан на тележке и подал прямо на месте в изысканной форме. Это было незабываемое и великолепное зрелище.
Я думала, что никогда в жизни не смогу позволить себе ничего такого дорогого. В любом случае Ритиньш был харизматичной личностью. Он был похож на латышского Дали. Он мог устроить красивое представление на ровном месте. Одним словом, душа Vincents".
Кристине Вилите: "Я бывала в Vincents в основном по рабочим вопросам: вот Мартиньш делится новыми рецептами для журнала, вот Томсонс рассказывает винным "чайникам", что есть что... Но я была в ресторане и как клиентка. (...) Это было 10 из 10 - лишь одними комплиментами от шефа можно было наесться. Все вкусно. Даже не заметила, что помещения без окон, а для меня с моим страхом замкнутого пространства - это большое достижение, что я смогла насладиться как компанией, так и кухней".
Ресторан Vincents будет отрыт до 25 августа. И потом - все. Возможно, закрытие Vincents печально еще и потому, что мы осознаем, что вместе с ним уходит целая эпоха, которую мы пережили вместе. Это была очень вкусная эпоха. Но жизнь продолжается! Ресторанные кухни продолжают шуметь, бурлить и суетиться, и каждый гурман всегда найдет свой любимый ресторан, в который будет возвращаться, чтобы отметить особые моменты жизни и саму жизнь.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!