Суд оправдал всех обвиняемых по делу о цифровом телевидении

Приговор может быть обжалован в Верховном суде.

По делу обвинялись Шлесерс, бывший премьер-министр Андрис Шкеле, бывший председатель правления телекоммуникационной компании Tet (в то время Lattelecom) Юрис Гулбис, бывший госсекретарь Министерства сообщения Нил Фрейвалдс, бывший председатель правления Латвийского государственного центра радио и телевидения (LVTRC) Лаурис Дрипе, бывший член правления Hannu Digital Гинтарс Кавацис, бывший коммерческий директор Tet Янис Лигерс, руководитель отдела бизнеса Томс Абеле и руководитель отдела поддержки бизнеса Томс Мейситис.

Обвинения были выдвинуты в связи с действиями подсудимых в связи с организованным Минсообщения в 2008 году конкурсом на обеспечение цифрового наземного телевещания и заключенными на этой основе договорами между Tet, Hannu Digital и LVTRC.

По мнению прокуратуры, действия обвиняемых были направлены на незаконное и необоснованное вовлечение Hannu Digital в данный проект, в результате чего компания получила от Tet финансовые средства в размере нескольких миллионов евро, тем самым также необоснованно увеличив стоимость проекта.

По мнению обвинения, сумма предположительно полученных преступным путем средств составляет около 3 млн евро.

Ранее по этому делу всех обвиняемых оправдал и суд по экономическим делам.

Рижский окружной суд ранее уже оправдал нескольких обвиняемых по первому делу о цифровом телевидении, но прокурор подал протест в Верховный суд. Это дело связано с аферой, раскрытой в 2003 году, и в его контексте также упоминалось имя Шкеле, но обвинение ему предъявлено не было.