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Ограбление магазина в Даугавпилсе: преступник ударил продавца ножом в шею

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Преступник с ножом. Иллюстративное фото
Преступник с ножом. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Государственная полиция задержала молодого человека, который нанес ножевое ранение женщине продавцу в продуктовом магазине в Даугавпилсе.

Вечером 2 августа в полицию поступила информация о том, что мужчина, угрожая физической расправой, потребовал от продавца отдать деньги из кассы магазина. Когда продавец отказалась выполнить требования, мужчина ударил ее ножом в шею.

На место прибыли сотрудники полиции и задержали мужчину, а женщину доставили в ближайшее медицинское учреждение.

Мужчина 1999 года рождения был заключен под стражу.

Уголовный закон предусматривает за такое преступление лишение свободы на срок до пяти лет, принудительные работы или штраф.

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