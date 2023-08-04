Ограбление магазина в Даугавпилсе: преступник ударил продавца ножом в шею

Вечером 2 августа в полицию поступила информация о том, что мужчина, угрожая физической расправой, потребовал от продавца отдать деньги из кассы магазина. Когда продавец отказалась выполнить требования, мужчина ударил ее ножом в шею.

На место прибыли сотрудники полиции и задержали мужчину, а женщину доставили в ближайшее медицинское учреждение.

Мужчина 1999 года рождения был заключен под стражу.

Уголовный закон предусматривает за такое преступление лишение свободы на срок до пяти лет, принудительные работы или штраф.