Видео ⟩ Вице-мэр Лиепаи снимает видео в TikTok: не все этим довольны

"Должны ли такие странные видео делаться на деньги налогоплательщиков?" - спрашивает Андрис из Лиепаи, внимание которого привлекло руководство Лиепайского самоуправления. В частности, вице-мэр Лиепаи Салвис Рога, который опубликовал несколько видеороликов в TikTok, сообщает программа Bez Tabu.
"Все больше стран запрещают чиновникам использовать TikTok. Тем не менее, руководство Лиепайского самоуправления, особенно вице-мэр Салвис Рога, активно его использует, снимая во время работы странные видеоролики", - продолжает зритель Bez Tabu.
Политолог Филипп Раевский подчеркивает, что TikTok - это еще один инструмент, который политик может использовать для того, чтобы достичь своих избирателей, но это очень уникальный инструмент.
"Самое характерное в TikTok то, что важно не содержание, а форма", - сказал политолог.
Между тем, эксперт в социальных сетях Артур Меднис высоко оценивает вовлеченность политиков в цифровые ресурсы, но тут же подчеркивает, что практически все делают это неправильно.
В феврале Европейская комиссия запретила TikTok на официальных устройствах сотрудников, тогда как в США он запрещен на устройствах всех федеральных ведомств. Весной несколько министерств в Латвии уже призвали сотрудников удалить приложение TikTok.
Вице-мэр подтвердил программе, что при съемке и размещении видео используется рабочий телефон, но не считает это злоупотреблением административным ресурсом. Весь контент придумывает сам Рога, не раскрывая, кто еще занимается съемками и монтажом.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!