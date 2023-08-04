Видео ⟩ Вице-мэр Лиепаи снимает видео в TikTok: не все этим довольны

"Все больше стран запрещают чиновникам использовать TikTok. Тем не менее, руководство Лиепайского самоуправления, особенно вице-мэр Салвис Рога, активно его использует, снимая во время работы странные видеоролики", - продолжает зритель Bez Tabu.

Политолог Филипп Раевский подчеркивает, что TikTok - это еще один инструмент, который политик может использовать для того, чтобы достичь своих избирателей, но это очень уникальный инструмент.

"Самое характерное в TikTok то, что важно не содержание, а форма", - сказал политолог.

Между тем, эксперт в социальных сетях Артур Меднис высоко оценивает вовлеченность политиков в цифровые ресурсы, но тут же подчеркивает, что практически все делают это неправильно.

В феврале Европейская комиссия запретила TikTok на официальных устройствах сотрудников, тогда как в США он запрещен на устройствах всех федеральных ведомств. Весной несколько министерств в Латвии уже призвали сотрудников удалить приложение TikTok.

Вице-мэр подтвердил программе, что при съемке и размещении видео используется рабочий телефон, но не считает это злоупотреблением административным ресурсом. Весь контент придумывает сам Рога, не раскрывая, кто еще занимается съемками и монтажом.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu