Фото ⟩ Эдгар Ринкевич посетил Валмиерский край

Как сообщил советник президента по вопросам коммуникации Мартиньш Дрегерис, свой визит президент начал с посещения средней школы Руйиены.

Ринкевич встретился с руководством школы и представителями коллектива, осмотрел классы и спортивный комплекс, а также пообщался с молодежью.

Чуть позднее он побывал на предприятии Rūjienas saldējums.

Галерея: Президент государства Ринкевич с визитом в Валмиерском крае

"Сегодня я имел возможность убедиться, что очень активной, целенаправленной и продуманной работой самоуправление Валмиерского края старается обеспечить своим жителям и предпринимателям предсказуемую среду, безопасные и благоприятные условия для проживания, а также для роста Валмиерского края", - сказал президент.

Президент страны также посетил Коценскую волость и Валмиеру, где встретился с представителями компаний из различных отраслей, ознакомился с работой самоуправления Валмиерского края, а также посетил представительство Ассоциации малых городов Украины.

В завершение визита Ринкевич ознакомился с выставкой de Woldemer в культурном центре Валмиерского дворца и принял участие в открытии Валмиерского летнего театрального фестиваля.