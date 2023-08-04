Фото ⟩ Эдгар Ринкевич посетил Валмиерский край

Динамичный Валмиерский край с его экономической и социальной жизнью является хорошим примером для других самоуправлений, сказал сегодня, 4 августа, президент Латвии Эдгар Ринкевич.
Как сообщил советник президента по вопросам коммуникации Мартиньш Дрегерис, свой визит президент начал с посещения средней школы Руйиены.
Ринкевич встретился с руководством школы и представителями коллектива, осмотрел классы и спортивный комплекс, а также пообщался с молодежью.
Чуть позднее он побывал на предприятии Rūjienas saldējums.
Галерея: Президент государства Ринкевич с визитом в Валмиерском крае
"Сегодня я имел возможность убедиться, что очень активной, целенаправленной и продуманной работой самоуправление Валмиерского края старается обеспечить своим жителям и предпринимателям предсказуемую среду, безопасные и благоприятные условия для проживания, а также для роста Валмиерского края", - сказал президент.
Президент страны также посетил Коценскую волость и Валмиеру, где встретился с представителями компаний из различных отраслей, ознакомился с работой самоуправления Валмиерского края, а также посетил представительство Ассоциации малых городов Украины.
В завершение визита Ринкевич ознакомился с выставкой de Woldemer в культурном центре Валмиерского дворца и принял участие в открытии Валмиерского летнего театрального фестиваля.
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