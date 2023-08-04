Конфликт в Юрмале: полиция ищет свидетелей

Полиция просит откликнуться также тех, кто были вынужден уйти с пляжа или отказаться от отдыха из-за хулиганских действий.

Полиция просит жителей подавать заявления в Юрмальский участок полиции по электронной почте jurmala@riga.vp.gov.lv или по телефону 67075111, или 110.