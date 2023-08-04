Конфликт в Юрмале: полиция ищет свидетелей

Государственная полиция призывает откликнуться тех, кто стал свидетелем хулиганских действий в Юрмале, на пляже Майори, напротив улицы Театра, которые происходили 16 июля, около 16:10.
Полиция просит откликнуться также тех, кто были вынужден уйти с пляжа или отказаться от отдыха из-за хулиганских действий.
Полиция просит жителей подавать заявления в Юрмальский участок полиции по электронной почте jurmala@riga.vp.gov.lv или по телефону 67075111, или 110.
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