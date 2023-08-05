Горячий океан побил температурный рекорд всех времен. И это только начало

«Пугает скорость, с которой все меняется», — сказал профессор Майк Берроуз, изучающий моря у берегов Шотландии.

Океан имеет ключевое значение для климата, поскольку покрывает более 70% поверхности Земли и абсорбировал 90% глобального потепления последних десятилетий. На глубине всего несколько десятков метров хранится столько же тепла, сколько во всей атмосфере Земли.

Чем теплее океан, тем ниже его способность поглощать энергию и сглаживать повышение температур на планете в целом.

Потепление мирового океана Фото: BBC

«Горячая ванна»

Нагретый океан меняет не только атмосферу — ветер, осадки, температуру воздуха — но и приводит к сбоям в подводной экосистеме.

«Заходишь в воду, как в горячую ванну, — делится впечатлениями о наблюдениях за Мексиканским заливом Кэтрин Леснески из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA). — На мелководных рифах у берегов Флориды кораллы массово обесцвечиваются, а многие уже погибли».

На прошлой неделе море у берегов Флориды прогрелось до 38,44°C. Сезонная норма для этих вод, по данным NOAA, — от 23° до 31°C.

Рекорды побиты не только в Мексиканском заливе, но и в Средиземноморье и даже Северной Атлантике. На пляжах Великобритании вода в июне была на 3-5°C теплее нормы.

«Морские тепловые волны случаются в самых необычных местах», — говорит Саманта Берджесс из центра Коперника.

Эль-Ниньо на подходе Фото: BBC