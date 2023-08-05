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Оползень на горном курорте Шови в Грузии: погибли 12 человек, в стране объявят траур

BBC News Русская служба
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BBC
Фото: BBC News

​Число погибших в результате мощного оползня на горном курорте Шови в регионе Рача на западе Грузии достигло 12 человек. В ущелье, которое оказалось засыпанным, продолжается поисковая операция, грузинские СМИ сообщают, что пропавшими остаются 20 человек.

Эксперты называют стихийное бедствие в Шови самым масштабным происшествием в Западной Грузии за последние 30 лет. Геолог Мераб Гаприндашвили сказал журналистам, что в движение пришло более 5 млн кубометров твердой массы.

"В ущелье, где находится Шови, в течение последних дней шли непрерывные ливни, — цитирует геолога агентство "Интерфакс". — К этому добавилось интенсивное таяние двух близлежащих на Кавказском хребте ледников. Эти два явления вызвали активизацию оползневых процессов".

В результате оползня были разрушены коттеджи
В результате оползня были разрушены коттеджи Фото: Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что в понедельник 7 августа в Грузии будет объявлен день траура.

Глава грузинского Министерства по чрезвычайным ситуациям Теймураз Мгебришвили сказал журналистам, что оползень засыпал коттеджи. "Там где были коттеджи, сейчас практически ничего не осталось, — сообщил он. — Мы видим обломки этих коттеджей в массе земли, которая лежит на большой площади. Это осложняет спасательную операцию".

Фото: BBC

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Фото: BBC

Гарибашвили заявил, что к участию в операции будут привлечены военнослужащие грузинской армии.

"Мы начнем мобилизацию через несколько часов. У нас есть соответствующая техника, с которой они прибудут, у нас есть специальные мосты, которыми мы воспользуемся в случае необходимости", — цитирует издание "Новости-Грузия" министра обороны Джуаншера Бурчуладзе.

Фото: Reuters

В поисковой операции принимают участие вертолеты и группы спасателей с собаками.

По данным издания "Новости-Грузия", вертолеты пограничной полиции уже эвакуировали из зоны бедствия более 200 человек.

Оползень в Шови сошел еще в четверг вечером, но спасатели смогли добраться к месту происшествия только к ночи, передает грузинская телекомпания Formula TV.

Популярный горный курорт Шови находится в долине реки Чанчахи, он расположен в семи километрах от границы с российской Северной Осетией.

Рачу — горную область на северо-западе Грузии — за красоту пейзажей иногда называют местной Швейцарией.

Фото: Reuters
BBC
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