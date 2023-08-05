Оползень на горном курорте Шови в Грузии: погибли 12 человек, в стране объявят траур

Эксперты называют стихийное бедствие в Шови самым масштабным происшествием в Западной Грузии за последние 30 лет. Геолог Мераб Гаприндашвили сказал журналистам, что в движение пришло более 5 млн кубометров твердой массы.

"В ущелье, где находится Шови, в течение последних дней шли непрерывные ливни, — цитирует геолога агентство "Интерфакс". — К этому добавилось интенсивное таяние двух близлежащих на Кавказском хребте ледников. Эти два явления вызвали активизацию оползневых процессов".

В результате оползня были разрушены коттеджи Фото: Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что в понедельник 7 августа в Грузии будет объявлен день траура.

Глава грузинского Министерства по чрезвычайным ситуациям Теймураз Мгебришвили сказал журналистам, что оползень засыпал коттеджи. "Там где были коттеджи, сейчас практически ничего не осталось, — сообщил он. — Мы видим обломки этих коттеджей в массе земли, которая лежит на большой площади. Это осложняет спасательную операцию".

Фото: BBC

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Фото: BBC