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Навальному не засчитали 4 эпизода "экстремистского дела"

Deutsche Welle
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Навальный на первом заседании суда в исправительной колонии ИК-6 в Мелехово, 19 июня 2023 года (фото с экрана).
Навальный на первом заседании суда в исправительной колонии ИК-6 в Мелехово, 19 июня 2023 года (фото с экрана). Фото: Getty Images

Срок в 19 лет Алексей Навальный получил только по 3 статьям "экстремистского дела". Еще 4 эпизода суд оставил без внимания из-за истечения срока давности.

Московский городской суд, приговорив политика Алексея Навального к 19 годам заключения по экстремистским статьям, в то же время освободил его от уголовной ответственности по четырем эпизодам этого дела из-за истечения сроков давности. Об этом в субботу, 5 августа, пишет издание "Медиазона", ссылаясь на аудиозапись из суда.

В частности, Навальный был освобожден от ответственности по статьям о реабилитации нацизма (один год заключения), о вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий (два года заключения), о создании НКО, посягающей на права граждан (два года заключения) и о публичных призывах к экстремизму (три года заключения).

В итоге Навальный был признан виновным по трем статьям - о финансировании экстремизма, создании экстремистского сообщества (по этим двум статьям он получил 15 лет) и призывах к экстремизму (4 года заключения). Кроме этого, политик должен будет оплатить штраф в 500 тысяч рублей, ему назначили три года ограничения свободы и запретили в течение 10 лет писать в интернете. Таким образом Навальный должен выйти на свободу в конце 2030-ых годов.

Кроме Навального по экстремистским статьям осудили бывшего технического директора ютуб-канала "Навальный LIVE" Даниэля Холодного. Его приговорили в совокупности к восьми годам колонии общего режима с запретом писать в интернете на четыре года. 

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