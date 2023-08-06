В Пярну ребенок, потерявший родителей на пляже, забросал полицию песком

Лето Пярнуской береговой охраны прошло относительно спокойно из-за прохладной погоды, но были и неприятные инциденты, пишет Rus.Postimees.
Заведующий отделом коммуникации G4S Eesti Максим Туул рассказал, что самым необычным случаем в этом году стал случай, когда во время патрулирования на пляже был обнаружен ребенок, потерявший родителей и зовущий их.
"Береговая охрана подошла к ребенку, чтобы предложить помощь в поисках родителей, после чего ребенок закричал, что не хочет помощи, и убежал от береговой охраны", - вспоминал он, добавив, что в тот момент полиция уже была в пути.
Ребенок также игнорировал всех других людей, пытавшихся ему помочь. "Когда полиция прибыла на место и добралась до ребенка, они попытались ему помочь, но ребенок истерично кричал и бросал в полицейских песком", - сказал Туул.
Даже уже в присутствии отца ребенок был все еще очень обеспокоен полицией и продолжал забрасывать полицейских песком.
Наконец, родители связались с береговой охраны, и ребенок был им доставлен. "Даже уже в присутствии отца ребенок был все еще очень обеспокоен полицией и продолжал забрасывать полицейских песком", - вспоминал Туул.
Туул напомнил всем родителям, что у береговой охраны имеются детские браслеты, на которых можно написать номер телефона родителей. "Так намного проще вернуть ребенка родителям", - сказал он.
Береговой охране пляжа все также приходится напоминать людям, что домашние животные не допускаются на общественный пляж. На пляж приходят и с напитками в стеклянных бутылках, хотя это тоже запрещено. Курящих на территории пляжа также необходимо призывать к порядку.
Если посетитель пляжа находит какой-либо предмет, его следует передать береговой охране. Ценности хранятся до двух суток. Если владелец не заберет потерянную вещь, она будет передана в полицию.
Рекорд посещаемости Пярнуского пляжа в этом году был установлен 16 июля, когда на пляже было около 10 000 отдыхающих. В самый жаркий летний день температура воды составила 22 градуса.
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