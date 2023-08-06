В Пярну ребенок, потерявший родителей на пляже, забросал полицию песком

Заведующий отделом коммуникации G4S Eesti Максим Туул рассказал, что самым необычным случаем в этом году стал случай, когда во время патрулирования на пляже был обнаружен ребенок, потерявший родителей и зовущий их.

"Береговая охрана подошла к ребенку, чтобы предложить помощь в поисках родителей, после чего ребенок закричал, что не хочет помощи, и убежал от береговой охраны", - вспоминал он, добавив, что в тот момент полиция уже была в пути.

Ребенок также игнорировал всех других людей, пытавшихся ему помочь. "Когда полиция прибыла на место и добралась до ребенка, они попытались ему помочь, но ребенок истерично кричал и бросал в полицейских песком", - сказал Туул.

Даже уже в присутствии отца ребенок был все еще очень обеспокоен полицией и продолжал забрасывать полицейских песком.

Наконец, родители связались с береговой охраны, и ребенок был им доставлен. "Даже уже в присутствии отца ребенок был все еще очень обеспокоен полицией и продолжал забрасывать полицейских песком", - вспоминал Туул.