В Джидде на переговорах по Украине согласованы два вопроса

По данным итальянской газеты, все считают, что в основе любого мирного соглашения должно быть "уважение территориальной целостности и суверенитета Украины" и соблюдение принципа верховенства Устава ООН.

Стороны договорились создать рабочие группы для обсуждения плана урегулирования российско-украинского конфликта, предложенного Киевом. Этот план, в числе прочего, предполагает вывод всех российских войск с территории Украины в границах 1991 года, а также "возвращение справедливости".

В Джидде также обсуждаются возможные сроки проведения встречи глав государств. По данным источников газеты, такой саммит может состояться до конца года.

Без участия России

Двухдневные консультации по Украине в Джидде проходят 5 - 6 августа. В них участвуют советники по безопасности и более чем 30 стран. Россия не встречу не приглашена.

Бразилия на консультациях по Украине в Джидде призвала привлечь к участию в переговорах и РФ. Переговоры о мире между Россией и Украиной должны проходить с участием всех сторон конфликта, подчеркнул советник президента Бразилии Селсу Аморим.