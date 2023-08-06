Минобороны России заявило, что военные сбили летевший на Москву беспилотник

"БПЛА уничтожен средствами ПВО на территории Подольского района. Жертв, пострадавших и разрушений в результате падения дрона нет", - сообщили российскому агентству "Интерфакс" в Минобороны России.

Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram о попытке прорыва беспилотника в Москву.

"Сегодня в районе 11 часов была попытка прорыва на Москву беспилотника. На подлете силами ПВО был уничтожен. Военные молодцы", - написал он.

Ранее пресс-служба московского аэропорта Внуково сообщила о временном закрытии воздушной зоны и ограничении на прием и выпуск самолетов. Запрет действовал на протяжении полутора часов, после чего был отменен.

DW напоминает, что в последнее время Москва неоднократно подвергалась атакам беспилотников. В ночь на 3 мая два дрона атаковали купол Сенатского дворца в московском Кремле, а утром 30 мая три беспилотника попали в жилые дома в Новой Москве и в центре столицы.

В ночь на 24 июля два беспилотника ударили по двум нежилым зданиям. Один дрон врезался в строящийся бизнес-центр на проспекте Лихачева, другой упал на здание Центрального военного оркестра Минобороны РФ на Комсомольском проспекте. В ночь на 30 июля и на 1 августа беспилотники атаковали башни "Москва-Сити".