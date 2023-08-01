Что происходит в "Москва-Сити" после двух атак беспилотников

"Нецифровая экономика" публиковала скриншоты сообщений Шадаева из чата "Внутри Минцифры", в которых говорилось, что несущие конструкции здания в результате атаки дронов не были повреждены, но 10-й и 11-й этажи башни пострадали, «точно работать не будут» и сотрудников оттуда пересадят.

Судя по фотографиям, которые публиковали СМИ и телеграм-каналы, от удара в офисе Минцифры пострадала техника, в том числе компьютеры.

Во вторник Шадаев прокомментировал последствия атаки беспилотников официально. "Ребята, много пишут в личку. Решил здесь ответить. Спасибо за поддержку. Самое главное никто не пострадал. Сейчас уже планируем как рассадить 10 этаж по другим этажам. Работа не пострадает", — написал он в своем телеграм-канале.

Как сообщает агентство Reuters, российский IT-гигант «Яндекс», у которого тоже есть офисы в "Москва-Сити", после двух атак дронов попросил сотрудников не оставаться на работе в ночное время.

По данным агентства, сотрудникам разослали такое сообщение: "Учитывая ситуацию, просим вас не находиться в офисе в ночное время (с 01:00 до 06:00). Ограничение распространяется на все московские офисы. Будьте осторожны!"

Агентство Reuters также поговорило с несколькими людьми, которые работают в "Сити". Один из них признал, что работать там стало "странно", но его организацию на удаленную работу пока не перевели. Другой собеседник агентства, работающий в банке, сказал, что большинству сотрудников велели работать из дома.