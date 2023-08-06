В аварии в Марокко погибли 24 человека

Это одно из самых тяжелых дорожно-транспортных происшествий в Марокко.

Автобус, везущий пассажиров на еженедельный рынок в Демнате, опрокинулся на повороте, заявили власти.

На место происшествия выдвинулись местные чиновники, работники службы гражданской защиты и сотрудники Королевской жандармерии. Службы начали расследование обстоятельств ДТП.

В Марокко и других странах Северной Африки дорожно-транспортные происшествия проходят часто. По данным Государственного агентства безопасности дорожного движения в прошлом году на дорогах Марокко погибло около 3200 человек.