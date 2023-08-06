В аварии в Марокко погибли 24 человека

В результате дорожно-транспортном происшествия в Марокко погибли 24 человека, сообщили должностные лица.
Это одно из самых тяжелых дорожно-транспортных происшествий в Марокко.
Автобус, везущий пассажиров на еженедельный рынок в Демнате, опрокинулся на повороте, заявили власти.
На место происшествия выдвинулись местные чиновники, работники службы гражданской защиты и сотрудники Королевской жандармерии. Службы начали расследование обстоятельств ДТП.
В Марокко и других странах Северной Африки дорожно-транспортные происшествия проходят часто. По данным Государственного агентства безопасности дорожного движения в прошлом году на дорогах Марокко погибло около 3200 человек.
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