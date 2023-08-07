Фото ⟩ Награждены латвийские солдаты, которые вернулись из Косово

Руководство оборонной отрасли наградило латвийских солдат, проходящих службу в Косово, сообщили представители Минобороны.
В воскресенье, 6 августа, министр обороны Инара Мурниеце, командир Национальных вооруженных сил генерал-лейтенант Леонид Калниньш и командир мотострелковой бригады Сухопутных войск полковник Оскарс Кудлис встретились с военнослужащими, вернувшимися в Косово. Они завершили четвертую ротацию латвийских солдат.
Мурниеце отметила, что ситуация с безопасностью в Европе и мире показывает, насколько хрупок мир. Латвия вместе с 26 другими членами НАТО способствует установлению мира и стабильности в Европе. Своим участием в этой международной миротворческой операции Латвия способствует развитию стабильного, демократического, многонационального и мирного Косово. При этом Латвия не только демонстрирует солидарность со своими союзниками, но и косвенно укрепляет обороноспособность собственной страны.
В ходе мероприятия, обращаясь к солдатам, министр обороны поблагодарила их за службу и успешно выполненные задачи, отметив их самоотверженность, мужество и высокий профессионализм, что также высоко оценили наши союзники.
"Латвия может гордиться тем, что сделали наши солдаты в этой операции, и вкладом нашей страны в построение и укрепление международной безопасности", - подчеркнула Инара Мурниеце.
В ходе церемонии военнослужащие Национальных вооруженных сил получили награды за отличные служебные задания в международной операции в Косово, способствовавшие укреплению коллективной обороны.
Латвия участвует в миротворческой операции в Косово в составе роты легкой пехоты, которая входит в состав многонационального батальона под командованием США. Основной задачей латвийских солдат является обеспечение защиты мобильных сил, патрулирование, меры по борьбе с массовыми беспорядками и обеспечение возможностей быстрого реагирования.
Уже сообщалось, что в июне 2021 года после 11-летнего перерыва Латвия возобновила участие в миротворческой операции НАТО в Косово. Принимая во внимание растущую напряженность на границах Европы и необходимость стабилизации ситуации, а также приверженность Латвии выполнению своих обязательств перед НАТО и ее партнерами, участие Национальных вооруженных сил в международной операции в Косово планируется до 31 декабря 2025 года.
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