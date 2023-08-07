Фото ⟩ Награждены латвийские солдаты, которые вернулись из Косово

Латвия участвует в миротворческой операции в Косово в составе роты легкой пехоты, которая входит в состав многонационального батальона под командованием США. Основной задачей латвийских солдат является обеспечение защиты мобильных сил, патрулирование, меры по борьбе с массовыми беспорядками и обеспечение возможностей быстрого реагирования.

Уже сообщалось, что в июне 2021 года после 11-летнего перерыва Латвия возобновила участие в миротворческой операции НАТО в Косово. Принимая во внимание растущую напряженность на границах Европы и необходимость стабилизации ситуации, а также приверженность Латвии выполнению своих обязательств перед НАТО и ее партнерами, участие Национальных вооруженных сил в международной операции в Косово планируется до 31 декабря 2025 года.