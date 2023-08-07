Россия нанесла удар по девятиэтажному дому в центре Херсона. Погиб один человек

Один человек погиб в результате российского удара по девятиэтажному дому в центре Херсона, сообщает глава офиса президента Украины Андрей Ермак, пишет "Медуза".
По данным главы военной администрации Херсонской области Александра Прокудина, за ночь жилое здание подверглось обстрелам три раза.
После первого обстрела в доме начался пожар. В ходе тушения возгорания пострадали двое спасателей, их госпитализировали с тепловыми ударами.
Во время второго обстрела из-за попадания артиллерийского снаряда в доме погибла 59-летняя женщина, также получил контузию 60-летний мужчина. В ходе третьего обстрела получила минно-взрывную травму и контузию 93-летняя женщина.
При ночных обстрелах Херсона пожары также возникли в частном и многоквартирном домах. Под завалами частного дома погибла женщина. Всего в результате обстрела не менее семи человек получили ранения.
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