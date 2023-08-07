Россия нанесла удар по девятиэтажному дому в центре Херсона. Погиб один человек

По данным главы военной администрации Херсонской области Александра Прокудина, за ночь жилое здание подверглось обстрелам три раза.

После первого обстрела в доме начался пожар. В ходе тушения возгорания пострадали двое спасателей, их госпитализировали с тепловыми ударами.

Во время второго обстрела из-за попадания артиллерийского снаряда в доме погибла 59-летняя женщина, также получил контузию 60-летний мужчина. В ходе третьего обстрела получила минно-взрывную травму и контузию 93-летняя женщина.

При ночных обстрелах Херсона пожары также возникли в частном и многоквартирном домах. Под завалами частного дома погибла женщина. Всего в результате обстрела не менее семи человек получили ранения.