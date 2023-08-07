"Они как зомби смотрят на Путина". Лайма Вайкуле – о войне и будет ли певица выступать в России

– Сегодня хочу сказать, что никогда. Но, как говорят, "никогда не говори никогда". Должно сильно все измениться, должно снова случиться то, что было в 90-х: надежда, вера в перестройку, в лучшую жизнь, в правду. Вот в это хочется верить. Но я навряд ли доживу до этого времени. Поэтому я для себя решила, что никогда.

– Расскажите, как вы, лично вы, следите за новостями с фронта, с войны, если следите.

– Нет, конечно, я не слушаю российское телевидение, конечно, нет. Потому что там ты можешь услышать только истерики и полную неправду, наглую, некрасивую. Для меня есть замечательные аналитики политические, например, такие как господин Пастухов. Например, если хочу посмотреть Арестовича – пожалуйста, Фейгина – пожалуйста, могу посмотреть "Freedom", канал украинский, могу просто посмотреть, полистать все, что новое произошло, что случилось. Вот это меня интересует. Конечно, не эти пропагандистские… просто чистое вранье.

– Расскажите, когда вы в последний раз были в Украине.