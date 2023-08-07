В Юрмале прошел фестиваль Лаймы Вайкуле "Laima Rendezvous Jūrmala 2023". Певица открыла счет для пожертвований для украинских детей, пострадавших от войны. В Юрмалу в этом году известная во всех постсоветских странах певица пригласила в основном украинских артистов, а такжк тех российских исполнителей, которые открыто и прямо выступают против российского вторжения в Украину. Эксклюзивное интервью с Лаймой Вайкуле записала корреспондент Настоящего Времени Евгения Котляр.
"Они как зомби смотрят на Путина". Лайма Вайкуле – о войне и будет ли певица выступать в России
– В России многие артисты игнорируют – или делают вид, что игнорируют – политику и войну, которая происходит, а на этом фестивале, как мы увидели, артисты не только выходят на сцену, радуют зрителей своим пением и танцами, но в том числе делают политические заявления, порой очень резкие. Почему для вас это важно и почему это возможно на фестивале Лаймы Вайкуле?
– Вот как-то мне один человек сказал, когда я ему говорила "ой, я ребенок советского времени, я в политике ничего не понимаю, никогда не участвовала нигде", он говорит: "Знаешь, откуда идет слово "идиот"? Из Греции. Там называли так людей, которые не интересовались политикой". Поэтому я говорю, да, я была полным идиотом. Поэтому знайте: все, кто не интересуется политикой – они идиоты. И это не мое, а это древнее слово из Греции, которое обозначает людей, которые не интересуются политикой. Вот мы и допрыгались, потому что не интересовались. Очень жаль.
– Вы знаете лучше меня, как российского зрителя с начала войны отрезали, просто отрезали от целого ряда выдающихся артистов, которые не могут по очень понятным причинам выступать сегодня в России. Как вам кажется, ваши обычные зрители, слушатели из России понимают, что это тоже следствие большой войны, что они не могут прийти на концерт Верки Сердючки или Лаймы Вайкуле?
– Те, у кого мозги не прополоскали как следует, которые понимают, что есть белый цвет и есть черный, с теми, я думаю, все нормально, они прекрасно понимают, в чем дело. Ну а те, которые не понимают, что с ними говорить? Они как зомби смотрят на Путина и слушают, что он говорит, что если бы они не напали, то напала бы Украина. Это такую глупость можно слушать и верить этой глупости? Поэтому, как кто-то очень хорошо сказал: "Культура не в России, а культура там, где есть Максим Галкин, Алла Пугачева". Вот там культура. Не надо приписывать себе ничего. Так что сейчас культура переместилась – и режиссеры, и актеры. Вот там российская культура.
– Лайма, по вашим наблюдениям, люди вашего круга, ваши зрители, ваша аудитория – насколько обычные люди устали от информации, которая связана с войной?
– Ну, дорогие друзья, приходится уставать, потому что война идет, она не закончилась. Поэтому, если в Украине люди могут еще терпеть и при этом выезжать, например, артисты – выступать, говорить о том, что они есть, и говорить о том, что у них происходит, то уж как-нибудь остальные, лежа в теплой кроватке, потерпят. И больше того, должны уже начинать смотреть направо, налево, слушать разные стороны и понимать, что происходит.
– Скажите, при каких обстоятельствах Лайма Вайкуле выступит однажды в России?
– Сегодня хочу сказать, что никогда. Но, как говорят, "никогда не говори никогда". Должно сильно все измениться, должно снова случиться то, что было в 90-х: надежда, вера в перестройку, в лучшую жизнь, в правду. Вот в это хочется верить. Но я навряд ли доживу до этого времени. Поэтому я для себя решила, что никогда.
– Расскажите, как вы, лично вы, следите за новостями с фронта, с войны, если следите.
– Нет, конечно, я не слушаю российское телевидение, конечно, нет. Потому что там ты можешь услышать только истерики и полную неправду, наглую, некрасивую. Для меня есть замечательные аналитики политические, например, такие как господин Пастухов. Например, если хочу посмотреть Арестовича – пожалуйста, Фейгина – пожалуйста, могу посмотреть "Freedom", канал украинский, могу просто посмотреть, полистать все, что новое произошло, что случилось. Вот это меня интересует. Конечно, не эти пропагандистские… просто чистое вранье.
– Расскажите, когда вы в последний раз были в Украине.
– Я была перед войной, как-то несколько лет подряд у меня были туры по всей Украине. И перед войной, за год, я тоже была в Украине. И поэтому, когда я смотрю, что там разбомбили, там разнесли все, Харькова не стало вообще, просто города нет, город-призрак... Как мне говорила одна журналистка с канала "1+1", они приехали в Харьков совсем недавно. И она говорит, просто дома полуразрушенные, в центре – дырка, разбомбили прямо центр домов. Других районов просто нет, стоят просто остатки дома. Вдруг из какого-то одного такого страшного дома выходит женщина. И она говорит: нам так страшно стало, она была как призрак. И они спрашивают: "Что вы здесь делаете?". Она отвечает: "Я здесь не одна, у меня двое детей. Мне некуда идти".
Вот как "спасли" русские русскоговорящий город Харьков. Кто-нибудь хочет их "спасения"? Кто-нибудь хочет, чтобы они пришли вот такие? Хочется кричать. Но, к сожалению, у людей, которые живут в России, уши воском залиты, они не слышат. Я не знаю, что делать. Я стараюсь говорить, но они не слышат.
– Если говорить о влиянии артистов на эту ситуацию, как вы считаете, артисты, в том числе те их заявления, которые мы слышим на фестивале Лаймы Вайкуле, могут в действительности влиять на политику и на политиков?
– Если бы это делали все, думаю, да. Когда Голливуд против кого-то протестует, это слышат. И то же самое – вспомните Вьетнам, когда хиппи были, были все музыканты, "Битлз", все протестовали против этой войны. Их слышали, их показывали, даже мы об этом знали, хотя у нас тогда был "железный занавес". Поэтому, мне кажется, нужно всем вставать и говорить. Да я просто удивляюсь, как можно не говорить.
Я вам скажу откровенно, я теперь начинаю понимать, замечать даже в некоторых людях, которые приезжают из России, этот страх. Они боятся. Мы более свободные, мы раскрепощенные, мы говорим, что думаем, а я вижу, что они не могут. В них уже внутри этот страх. Не дай бог это вернуть. Я просто помню Советский Союз. И они уходят туда же. Очень грустно. Очень грустно.
Столько богатств, столько денег, вместо того чтобы их отдавать своей стране, своим людям, они их тратят на вооружения, на то, чтобы бомбить Украину. Столько людей несчастных в России. Вам некуда деньги девать? Отдайте им! Теперь они в Африку хотят, все им – прощаем долги, отдаем зерно, все отдаем. Не хотите накормить, не знаю там, Крайний Север? Не хотите дать им деньги? Я была на Камчатке, я была везде. Сколько у них несчастья...
Сколько они жалуются, сколько они говорят, туалеты на улице, газовая страна, а под Москвой нет газа. Ну дайте своим людям счастливую жизнь! Россия могла быть как Диснейленд – прекрасной, не только Москва и Питер, а вся Россия. Нет, они лучше будут гробить Украину вместо того, чтобы у себя создавать, чтобы сами люди хотели к ним идти. Это тот парадокс, который я понять не могу.
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