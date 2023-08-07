Спасатели получили десятки вызовов о повреждениях из-за бури

Больше всего вызовов было в Добельский край, но сейчас на номер 112 начинают поступать звонки и из Тукумского края.

Еще несколько вызовов было в Елгавский край. Большинство звонков связаны с падением деревьев на проезжую часть, но также поступали сообщения о том, что у нескольких зданий были сорваны крыши.

В целях ликвидации последствий, вызванных сильным ветром, на вызовы в Добельском крае также выезжают пожарные из близлежащих краев, привлекаются пожарные, находящиеся не на дежурстве.

Реагирование на вызовы происходит путем оценки возможной опасности и угрозы для населения, а также в порядке поступления вызовов.

​По информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, сегодня в Латвию пришла гроза с сильными порывами ветра, в некоторых краях прошли очень сильные дожди с градом. Также во многих местах страны повреждена электросеть.

До позднего вечера в восточной части страны объявлено оранжевое предупреждение о грозе, а в западной - красное.