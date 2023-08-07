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Из-за грозы нарушена работа электросети у тысячи домохозяйств

rus.tvnet.lv/LETA
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Фото: Edijs Pālens/LETA

Из-за мощной грозы в Латвии зафиксировано множество сбоев в электросетях - сегодня около 12:30 по всей стране было нарушено электроснабжение почти 10 000 клиентов оператора системы распределения электроэнергии Sadales tīkls, сообщили агентству LETA в компании.

Больше всего повреждений в Добеле и Добельском крае, в Тукумсском, Елгавском и Резекненском краях.

Бригады Sadales tīkls работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение.

Уже сообщалось, что сегодня, 7 августа, по всей Латвии бушует гроза. В Добельском крае и в других краях страны жители сообщают о разрушениях - сломанные деревья, сорванные крыши, разбитые окна и т.д. Пожарные получают десятки вызовов, а по всей Латвии объявлены предупреждения, которые действуют до самого вечера.

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