Из-за грозы нарушена работа электросети у тысячи домохозяйств

Больше всего повреждений в Добеле и Добельском крае, в Тукумсском, Елгавском и Резекненском краях.

Уже сообщалось, что сегодня, 7 августа, по всей Латвии бушует гроза. В Добельском крае и в других краях страны жители сообщают о разрушениях - сломанные деревья, сорванные крыши, разбитые окна и т.д. Пожарные получают десятки вызовов, а по всей Латвии объявлены предупреждения, которые действуют до самого вечера.