Министр: Латвии нужно производить собственное вооружение

По мнению министра, произведенное вооружение можно было бы использовать не только для снабжения собственных вооруженных сил, но и для помощи другим членам НАТО.

Министр обороны призналась, что возлагает большие надежды на создание военной компании. По ее мнению, это помогло бы развитию Латвии.

Мурниеце заявила, что развитие военной промышленности было одним из вопросов, обсуждаемых с президентом. Министр обороны подчеркнула, что это крайне важно, потому что в Украине идет война, а боеприпасы и системы вооружения стали дефицитом во всем мире.

"Мы должны быть в состоянии сами производить то, что критически необходимо, в том числе боеприпасы. Возможно, в течение месяца правительство рассмотрит документы, которые укрепят военную промышленность Латвии", - сказала Мурниеце.