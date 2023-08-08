Президент ЦАР Туадера, опираясь на "Вагнер", поменял конституцию. Теперь он сможет переизбираться сколько угодно раз

Силы ЧВК обвиняются в совершении военных преступлений. Они поддерживают президента Туадеру в борьбе с повстанческими группировками, которые все еще контролируют большие территории страны.

Кроме того, по некоторым сообщениям, они занимаются торговлей полезными ископаемыми и контролируют деревообрабатывающую промышленность.

«Воля народа»

Когда изменения в конституцию будут внесены, президентский мандат не будет ограничиваться двумя сроками, а также будет продлен с пяти лет до семи.

Политики с двойным гражданством не смогут баллотироваться в президенты, если не откажутся от второго гражданства.

В течение прошлого года президент и члены его правящей «Партии объединенных сердец» (Mouvement des Cœurs unis, MCU), заявляли, что следуют «воле народа».

Правда, доказательств тому, что эта поддержка действительно существует, немного. Международная правозащитная организация Human Rights Watch отметила, что она выражалась в маршах, организованных ассоциациями, связанными с MCU, за участие в которых по крайней мере некоторым молодым людям платили.

Оппозиционные партии и некоторые общественные организации референдум бойкотировали, назвав его «конституционным переворотом», призванным обеспечить Туадере пожизненное сохранение власти.

Отголоски прошлого

Человек с ножом Фото: BBC

Изменения в конституцию направлены и на то, чтобы формально закрепить понятие, кто именно может считаться истинным гражданином ЦАР и иметь право в будущем баллотироваться на пост президента. Таковым будет считаться только человек, у которого оба родителя являются гражданами страны.

Это, по словам правозащитников, напоминает противостояние повстанческого движения «Антибалака», образованное христианами и последователями традиционных африканских религий, с мусульманской военизированной группировкой «Селека» , притеснявшей на христиан после того, как к власти в ЦАР в 2013 году пришел глава «Селеки» президент-мусульманин Мишель Джотодия.

Правозащитники из «Международной амнистии» отмечали, что преступления против человечности совершали обе стороны, но одним из обвинений, выдвигаемых «Антибалакой» против мусульман заключалось в том, что они якобы иностранцы.

Конституционное закрепление понятия «иностранец» может привести к новым репрессиям.