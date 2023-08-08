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Дочь Малыгина вышла замуж за врача-гинеколога

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Ирина Малыгина
Ирина Малыгина Фото: Publicitātes foto

Старшая дочь покойного владельца Olainfarm Валерия Малыгина Ирина вышла замуж, пишет Privātā Dzīve.

Как сообщает журнал, вскоре после своего 37-го дня рождения Малыгина обменялась кольцами со всемирно признанным гинекологом-репродуктологом Аударом Абубакировым. 

Свадьба состоялась в Дании 28 июня, а уже на следующий день после бракосочетания Ирина и Аудар заключили брачный договор, предусматривающий раздел имущества.

Privātā Dzīve отмечает, что муж старше супруги и в области гинекологии работает уже 30 лет. В Facebook Аудара Абубакирова говорится, что он родом из Москвы, но живет в Ташкенте (Узбекистан).

Напомним, в 2016 году Ирина состояла в отношениях с барабанщиком группы Dzelzs vilks Марцисом Юдзисом, который в настоящее время женат.

Больше читайте в журнале Privātā Dzīve от 8 августа!

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