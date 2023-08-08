Фото ⟩ Немногочисленный пикет против Стамбульской конвенции прошел у здания Кабинета министров

Собравшиеся принесли с собой плакаты, на которых было написано, например, "Стоп интеграции социального пола в нашу правовую систему", "Стамбульская конвенция - ящик Пандоры", "Насилие - восьмилетнее бездействие министра внутренних дел от "Единства".

Среди протестующих были замечены политики Юлия и Вячеслав Степаненко.

Пикет прошел спокойно, за ним наблюдали несколько сотрудников полиции. Представители власти к протестующим не вышли.

Напомним, подобный пикет был организован и в начале июля.

Законопроект об утверждении Стамбульской конвенции, рассмотрение которого было отложено несколько недель назад, правительство Латвии планирует обсудить на следующей неделе, сообщили в понедельник политики после заседания коалиции.

Согласно законопроекту, представленному Министерством благосостояния, Конвенция должна быть утверждена в Латвии с оговоркой, что при ее реализации в Латвии будет применяться "закрепленные в Конституции ценности, принципы и нормы, в частности, в отношении защиты прав человека, равенства женщин и мужчин, защиты и поощрения прав брака, семьи, родителей и детей".

Также предлагается добавить к Конвенции заявление из двух предложений, в котором подчеркивается, что "Латвия считает, что Конвенция направлена на защиту женщин от всех форм насилия, а также на предотвращение, наказание и искоренение насилия в отношении женщин и насилия в семье".

Второе предложение декларации будет повторять то, что уже было указано в ст. 2 Закона об утверждении Конвенции, что Латвия "будет применять Конвенцию в рамках ценностей, принципов и норм, закрепленных в Конституции, в частности, в отношении защиты прав человека, равенства между женщинами и мужчинами, защиты и поощрения прав брака, семьи, родителей и детей".