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Общество из Даугавпилса приняло участие в фестивале военных песен в Беларуси; VDD проводит проверку

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Люди в машине с флагом Беларуси
Люди в машине с флагом Беларуси Фото: EPA/Scanpix

Служба государственной безопасности (VDD) проводит проверку в связи с участием представителей зарегистрированного в Даугавпилсе общества "Перевал" в фестивале патриотических и военных песен "Синева" в Беларуси.

Как свидетельствует доступная в интернете информация, прошедший в конце прошлой недели в Новополоцке фестиваль был проведен при поддержке Министерства обороны Беларуси и был посвящен 50-летию песни десантников "Синева".

На опубликованных в соцсетях видео видно, как на сцену фестиваля вызывают "группу "Перевал" из Даугавпилса", и в направлении сцены идут семеро мужчин, причем на некоторых из которых - голубые береты.

За несколько дней до начала фестиваля в VDD агентству LETA указали, что службе об этом случае известно, и VDD проводит проверку фактов в рамках своей компетенции.

По мнению VDD, так называемый праздник российских десантников - это мероприятие, используемое Кремлем для прославления российской армии в пропагандистских целях и для оказания влияния. В свою очередь в нынешних условиях, когда Россия продолжает преступную войну в Украине, цель этого мероприятия может быть оценена как прославление и оправдание полномасштабного вторжения России в Украину, российской армии и совершенных ей военных преступлений.

Принимая во внимание вышеупомянутое, людей можно призвать к ответственности за прославление агрессии России в Украине, указали в VDD.

По данным Firmas.lv, руководителями Даугавпилсского центра ветеранов Афганистана "Перевал", зарегистрированного в 2015 году, являются граждане России Игорь Попов и Николай Миронов, а также граждане Латвии Андрей Линденаус, Игорь Локтев, Антон Пилацс, Виктор Балейко и Василий Крупенич.

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