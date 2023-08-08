Не пропустите масштабное шоу дронов - уже в эту пятницу!

При помощи 500 дронов в десятиминутном аудиовизуальном представлении будет рассказана история Риги от прошлого до настоящего с акцентом на ее непрерывное развитие.

Автором шоу станет хорошо известное в мире в этой сфере латвийское предприятие Basemotion, которое создавало дизайн и программировало шоу дронов для таких брендов и мероприятий, как Super Bowl, Grammy Awards, Pepsi, Avatar, Boeing, Porsche, F1 и многие другие.

Шоу дронов в день рождения Риги будет реализовано в сотрудничестве с предприятиями Light A Sky (Литва), SPH Engineering (Латвия), а также с несколькими партнерами по сотрудничеству из других стран Европы, принимая во внимание масштаб шоу. Организаторы мероприятия утверждают, что это будет крупнейшее в Балтии шоу дронов.

Соавторы концепции шоу - Роберт Рубинс, Каспар Эглитис, автор музыкального оформления - Рейнис Сеянс.

Мероприятие на Луцавсале пройдет 18 августа с 21:00 до 00:30.