Видео ⟩ "Мальчик испугался, орал": жительница Дзегузени Анна не знает, как жить после бури

"Мальчик испугался, кричал, что торнадо идет", - рассказывает о буре понедельника Анна, жительница Дзегузени Добельского края. Здание, в котором она живет, и его окрестности град разрушил в течение 10 минут. Теперь в квартире Анны с потолка течет вода, повсюду стоят ведра и миски. После разрушительной бури и града в Добельском крае журналисты TVNET отправились на место событий, чтобы задокументировать последствия урагана. Разрушения "как после войны" были видны во многих местах. Сильнее всего пострадали окрестности Тервете.
Поваленные деревья, выбитые в домах окна, сломанные и сорванные крыши, испорченные автомобили - такая картина открывается, когда проезжаешь через населенные пункты Добельского края.
Во многих местах люди уже спешат своими силами провести первые спасательные работы и работы по устранению последствий бури: собирать стекла окон и куски шифера, временно чинить крыши. Опрошенные местные жители ничего не слышали о возможности получения помощи от самоуправления. Многие сомневаются в том, можно ли надеяться на помощь.
О возможности получить поддержку самоуправления до вечера 7 августа еще не слышала и жительница Дзегузени Анна.
Дзегузени - небольшое населенное место в Терветской волости, недалеко от Аугсткалне. По пути к Дзегузени по обеим сторонам дороги видны последствия катастрофы. Многие деревья вырваны ветром с корнями, другие - засыпаны градом, остались только голые стволы. Упавшие на дороги деревья уже убраны, рядом работает бригада, которая пытается восстановить разорванную электрическую сеть.
Анна живет на втором этаже многоэтажного дома, у которого буря сорвала половину крыши.
Когда началась буря и град, Анна со своим ребенком, школьником младших классов, была дома. "Мальчик испугался, кричал, что торнадо идет", - делится переживаниями Анна.
Именно над ее квартирой крыши совсем не осталось, чтобы защитить потолок квартиры, когда снова начнется дождь. Из-за бури сломалась и труба.
Жители соседнего дома уже сами выполняют спасательные работы, пытаются положить временную крышу. Но в доме Анны нет никого, кто мог бы что-то сделать для этого, по крайней мере подняться на чердак и натянуть какую-нибудь пленку.
В соседней квартире Анны живет ее тетя, там ситуация еще хуже, вода затекает прямо в потолочную лампу. В доме нет электричества. Но восстановление электричества не поможет, если дождевая вода накопится и будет течь по потолку, проводам и лампам.
На вопрос, надеется ли она на помощь самоуправления, Анна машет рукой, не верит, что она будет. Теперь думает о том, как забраться на чердак, у тети большая пленка, может быть, стоит попытаться прикрыть крышу.
Самоуправление Добельского края предлагает жителям помощь
Несмотря на то, что вечером 7 августа Анна еще не получила информацию о возможностях обратиться за помощью, но таковые есть. Возможно и размещение, и социальное пособие. Жителей, нуждающиеся в помощи, просят связаться со своими волостными управлениями.
Руководитель отдела общественных отношений самоуправления Добельского края Лива Эларте рассказала о ситуации утром 8 августа.
Пока еще ни один житель не просил о размещении, но 35 человек обращались за социальным пособием.
В затронутые бурей районы доставляются контейнеры для сбора разрушений, закупаются пленки как временное решение для покрытия поврежденных крыш. О ситуации в Дзегузени самоуправление информировано, так что надо полагать, что Анна и остальные жильцы дома получат помощь как можно быстрее.
Для предотвращения последствий шторма самоуправление Добельского края распространило сообщение с просьбой в ликвидации последствий активно участвовать владельцам сельскохозяйственной техники и другим волонтерам, у которых в домохозяйстве есть бензопила и тяжелая автотехника, отправиться очищать проезжие части своего района. TVNET заметил, что большинство деревьев, упавших на дороги, действительно были быстро и оперативно убраны, пути были освобождены.
Самые тяжелые разрушения в Добельском крае
Для оценки убытков, вызванных бурей, вечером 7 августа руководство Дубелской краевой думы вместе с руководителями волостей и министром охраны среды и регионального развития Марисом Спринджуксом осмотрело территорию края.
Общие размеры разрушений пока еще трудно оценить, сейчас происходят осознание последствий и проведение неотложных спасательных работ.
Уже сообщалось, что Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) в понедельник и ночь на вторник получила 348 вызовов на места разрушения, вызванных бурей, наибольшее количество вызовов получено из Риги, Латгале и Земгале.
Первые вызовы в Добельский край были получены в понедельник за несколько минут до полудня. До утра вторника в Добельском крае было зарегистрировано 33 вызова.
Во вторник утром в нескольких местах Латвии продолжались работы по предотвращению последствий, так как были получены новые вызовы на разрушения из-за непогоды, поэтому общее число вызовов возрастет.
По сравнению с вызовами в других местах Латвии тяжелые разрушения наблюдались в Добельском крае. В Добельской волости в нескольких зданиях ветер сорвал крыши, а в Аурской волости дерево упало на пятиэтажный жилой дом, а во дворе деревья упали на несколько легковых автомобилей, сообщает VUGD.
В Добеле, на улицах Пукю, дерево упало на три автомобиля. В Наудитской волости, у двухэтажного жилого дома был выбиты стекла и частично сорвана крыша. Из здания эвакуировались 13 человек.
В наиболее тяжело затронутых ветром и бурей местах, чтобы ликвидировать последствия разрушений, были вовлечены подкрепления VUGD из окрестных краев, а также спасатели, которые отдыхали от выполнения служебных обязанностей.
Уже сообщалось, что в понедельник Латвию пересекла буря, которая в некоторых местах принесла очень большой град и интенсивные ливни, ломая деревья, разрушая сооружения, транспортные средства и инфраструктуру.
Самоуправление Добельского края призывает жителей, которым нужна социальная помощь, размещение и помощь для устранение последствий бури, связаться с управлением волости.
Жителей, местам проживания которым нанесены разрушения, и которые нуждаются в размещении, звонить:
Центр поддержки семьям (Даце Узулена - 27842103)
Групповые квартиры (Гунтарс Струпка - 25495426)
Пансионат в Лиелауце (Инесе Валанте - 29331374)
Можно связаться с управлением своей волости.
Если нужна социальная помощь, Добельский край приглашает созвониться с Дайной Пурвиней- 25612745.
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