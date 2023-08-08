Видео ⟩ "Мальчик испугался, орал": жительница Дзегузени Анна не знает, как жить после бури

Именно над ее квартирой крыши совсем не осталось, чтобы защитить потолок квартиры, когда снова начнется дождь. Из-за бури сломалась и труба.

Жители соседнего дома уже сами выполняют спасательные работы, пытаются положить временную крышу. Но в доме Анны нет никого, кто мог бы что-то сделать для этого, по крайней мере подняться на чердак и натянуть какую-нибудь пленку.

В соседней квартире Анны живет ее тетя, там ситуация еще хуже, вода затекает прямо в потолочную лампу. В доме нет электричества. Но восстановление электричества не поможет, если дождевая вода накопится и будет течь по потолку, проводам и лампам.

На вопрос, надеется ли она на помощь самоуправления, Анна машет рукой, не верит, что она будет. Теперь думает о том, как забраться на чердак, у тети большая пленка, может быть, стоит попытаться прикрыть крышу.

Самоуправление Добельского края предлагает жителям помощь

Несмотря на то, что вечером 7 августа Анна еще не получила информацию о возможностях обратиться за помощью, но таковые есть. Возможно и размещение, и социальное пособие. Жителей, нуждающиеся в помощи, просят связаться со своими волостными управлениями.

Руководитель отдела общественных отношений самоуправления Добельского края Лива Эларте рассказала о ситуации утром 8 августа.

Пока еще ни один житель не просил о размещении, но 35 человек обращались за социальным пособием.