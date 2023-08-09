Видео ⟩ "Вначале страшно перепугались": после разрушительной бури в Добельском крае царит оптимизм

"Окна разбиты, потому что мы здесь праздновали", - шутят жители Апгулде, пытаясь все вместе спасти ситуацию в жилом доме, где крупный град разбил окна и пробил крышу. Но также ощущается беспокойство и неведение относительно того, ожидается ли от самоуправления какая-либо поддержка или же с разрушениями от бури придется справляться своими силами. После катастрофы в Добельском крае журналисты TVNET отправились на место событий, чтобы задокументировать последствия урагана. Разрушения были заметны во многих местах. Больше всего пострадали окрестности Тервете.
Когда мы выезжаем из Риги в понедельник около 14:00, сильный дождь и ветер достигли уже окраин Риги. По дороге удается связаться с самоуправлением Добельского края, хотим узнать населенные места, где разрушения самые тяжелые. Нам рекомендуют звонить в коммунальные службы Добеле, потому что туда жители сообщают о разрушениях от бури.
В течение часа, пока едем к Добеле, мы пытаемся позвонить по этому номеру несколько раз, но занято. Таким образом, жителям, пострадавшим от бури, дозвониться по указанному номеру, скорее всего, было трудно или даже невозможно.
Проезжая через Елгаву, мы видим, что прошли сильные ливни, но серьезных разрушений нет. С приближением к Добеле по краям шоссе появляется все больше следов бури - много деревьев, поваленных ветром.
Первые серьезные разрушения мы видим неподалеку от Добеле, на кладбище "Виркус". Здесь открывается грустная картина - сломанные деревья упали на могилу. Несколько человек с моторными пилами уже работают, чтобы ликвидировать последствия разрушения. Вообще-то план был в понедельник на кладбище выстричь траву, чтобы убрать его для предстоящего кладбищенского праздника. А теперь вместо стрижки надо работать с бензопилами.
В самой Добеле последствия бури видны только немного. Есть много сломанных веток, пара сломанных деревьев, а более серьезных разрушений не заметно.
Мы едем в направлении Наудите. Вдоль шоссе, во многих местах, сломаны деревья. Видно, что деревья были и на шоссе, но они уже спилены и убираются с дороги.
В Наудите встречаем несколько спешащих местных жителей, которые говорят, что у них пострадали и автомобили, и окна домов.
Но не так все страшно, как дальше, в Апгулде.
При въезде в Апгулде открывается вид, который действительно напоминает сцену военных действий. В трех многоквартирных домах выбиты все окна, у подножия домов смешиваются осколки стекла с еще не растаявшем градом.
Контрастируют с этой сценой, сами жители и их упрямый оптимизм перед несчастьем. "Окна разбиты, потому что мы здесь праздновали", - шутит кто-то.
Жители Апгулде надеются встретить поддержку от самоуправления, но на тот момент, когда мы приехали, еще царит полное невежество о дальнейшем. Местные жители прибегали к устранению последствий. Люди обсуждают, что делать с крышей, другие о разрушениях сообщают остальным владельцам квартир, которые в данный момент не находятся на месте.
Госпожа Рудите говорит, что сразу не поняла, что происходит.
Около 15 минут был ужасный шум, и я подумала, что в доме ударила молния.
Монта Грабене тоже присоединяется к разговору и говорит, что шум был чем-то новым. Сначала подумала: "Нашли, что делать, пускать салюты во время дождя!" Кот Монты был очень испуган, с шумом вбежал в ванную и неестественно вопил, не даваясь в руки.
"Здесь все как после войны”, - говорят жители. Все, что было поставлено на балконы, посыпалась, крыша была покрыта градом, и по всей округе лежат стекла.
У жителей верхних этажей в квартирах уже течет вода. Жители рассуждают о том, следует ли пытаться накрыть крышу пленкой. "Да что там пленкой, глупость", - говорит Монта.
Там же, неподалеку, мы останавливаемся у дома Slīpi. Хозяин дома с помощниками уже пытается исправить крышу, чтобы можно было поставить временное покрытие.
"Что это было? Как атомная война! Сначала ужасно испугались", - рассказывает хозяин дома Slīpi, и согласен показать нам разрушенное хозяйство. Ни в его собственности, ни в соседских домах ни одна крыша не осталась целой.
Жилой дом Slīpi выглядит, будто бы его обстреляли из пушки. Не только крыша и окна, но и штукатурка, покрытая следами от града.
Еще глубже в хозяйстве везде разрушения. Разрушены хозяйственные здания, раскиданы предметы. Вокруг дома найдено множество птичек, убитых градом.
Автомобили также повреждены без шансов на восстановление - разбиты окна, смят кузов.
"Была такая маленькая мечта, в новом году старую "аудюшку" отреставрировать. Наверное, все это уже не сбудется, потому что [от машины] ничего не осталось", - рассказывает хозяин.
Успели и доехать к бабушке, там тоже разрушения, затоплены дома. Предложили отвезти в Добеле, где безопаснее, но бабушка отказалась, с ведрами зачерпнула воду с пола и сказала, что переживала и более безумные вещи.
Молодежь дома Slīpi - Марта и Кристиан - были дома, когда начался крупный град. Все произошло очень быстро, а потом вообще исчезло ощущение времени. Когда буря утихла и они вышли на улицу, вокруг была зима: деревья вообще без листьев, земля белая, вокруг туман.
Марта говорит, что в TikTok видела предупреждения о буре, но не приняла это всерьез.
Когда на первом этаже дома окно было уже выбито, вокруг был такой громкий гул, словно едет комбайн.
Молодые люди с мамой и собакой прятались в центре дома, подальше от окон. Кот осталась на улице, пряталась в беседке. В момент разговора кот все еще напуган, шипит, и хозяевам в руки не дается, есть подозрения, что у него может быть ранена нога.
"Будем знать, что теперь надо покупать маленькие окна", – говорит Кристиан в конце разговора.
Дальше мы выезжаем до Зелмени, где находится здание самоуправления Терветского края, библиотека и почта. Там мы встречаемся с художницей Марите Лейниеце, которая живет в соседнем доме. В начале бури она не была взволнована - сильный дождь и ветер ей не казались чем-то необычным. Когда она поняла, какая гроза наступает, едва успев забежать домой.
Когда мы разговаривали с Марите, ее дети до сих пор находились у родственников, недалеко от Аугсткалне. Они созвонились, все здоровы, у детей все в порядке, но в то время еще не убрали деревья с дороги, Марите не могла уехать к своим детям.
В Зелмени и окрестностях опустошения обширны, град безжалостно разрушил все подряд, ветер сломал оставшееся.
В окрестностях Аугсткалне разрушения видны везде, где мы едем. Деревья сломаны, некоторые деревья еще частично блокируют шоссе, разрушены ангары, разбросаны по полям обломки, свалены электрические столбы. По дороге мы наблюдаем две отдельные бригады, которые спешат возобновить подачу электричества в разных местах.
Неподалеку от Аугсткалне встречаемся с местным хозяином, который с помощниками пытается вытащить трактор с прицепами. В прицепах есть зерно.
Буря трактор буквально закопал под сломанными деревьями.
Трактор удается вытащить, но это небольшое утешение, если учитывать окружающие разрушения в полях. Град безжалостно сломал колосья, еще не постриженные поля погибли полностью.
Мы задокументировали только несколько эпизодов из последствий разрушительной бури. Аналогичные разрушения от бури и града затронули обширную территорию, размеры убытков еще не понятны. Пока везде происходят основные работы по ликвидации последствий.
Самоуправление Добельского края призывает жителей, которым нужна социальная помощь, размещение и помощь в устранении последствий бури, связаться с волостным управлением.
Жителей, местам проживания которых нанесен ущерб и которые нуждаются в размещении, просят звонить в:
Центр поддержки семей (Даце Узулена - 27842103)
Групповые квартиры (Гунтарс Струпка - 25495426)
Пансионат в Лиелауце (Инесе Валанте - 29331374)
Можно связаться с управлением своей волости.
Если нужна социальная помощь, Добельский край приглашает созвониться с Дайной Пурвиней- 25612745.
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