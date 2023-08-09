Видео ⟩ "Вначале страшно перепугались": после разрушительной бури в Добельском крае царит оптимизм

Молодежь дома Slīpi - Марта и Кристиан - были дома, когда начался крупный град. Все произошло очень быстро, а потом вообще исчезло ощущение времени. Когда буря утихла и они вышли на улицу, вокруг была зима: деревья вообще без листьев, земля белая, вокруг туман.

Марта говорит, что в TikTok видела предупреждения о буре, но не приняла это всерьез.

Когда на первом этаже дома окно было уже выбито, вокруг был такой громкий гул, словно едет комбайн.

Молодые люди с мамой и собакой прятались в центре дома, подальше от окон. Кот осталась на улице, пряталась в беседке. В момент разговора кот все еще напуган, шипит, и хозяевам в руки не дается, есть подозрения, что у него может быть ранена нога.

"Будем знать, что теперь надо покупать маленькие окна", – говорит Кристиан в конце разговора.

Дальше мы выезжаем до Зелмени, где находится здание самоуправления Терветского края, библиотека и почта. Там мы встречаемся с художницей Марите Лейниеце, которая живет в соседнем доме. В начале бури она не была взволнована - сильный дождь и ветер ей не казались чем-то необычным. Когда она поняла, какая гроза наступает, едва успев забежать домой.