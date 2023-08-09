ФСБ получит данные о поездках "Яндекс.такси" за пределами РФ

С 1 сентября Федеральная служба безопасности России в соответствии с постановлением правительства получит полный доступ к информации о поездках на такси через сервисы "Яндекс" не только в РФ, но за границей, где работает компания. Об этом пишет во вторник, 8 августа, издание "Медуза" со ссылкой на источники и документы компании.

Месяц назад правительство России утвердило постановление, обязывающее агрегаторов такси, включенных в реестр организаторов распространения информации, предоставлять ФСБ круглосуточный доступ к их базам данных. В числе прочего спецслужбе будут доступны имя пользователя, его телефонный номер, электронный адрес, банковская информация, комментарии пользователя, а также адреса поездок. Как говорится во внутренней переписке сотрудников "Яндекса" с руководством, базы данных зарубежного приложения для заказа такси Yango расположены в России и разделения на международную и российскую части не существует.

Дата-центры "Яндекса" находятся только в России