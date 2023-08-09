Видео ⟩ Под Москвой сбиты два беспилотника

"Была попытка пролета на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе", – написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Информации о пострадавших от падения обломков нет. На место прибыли экстренные службы, добавил мэр Москвы.

Позднее Минобороны России сообщило, что дроны пытались атаковать объекты в Московской области и были уничтожены.

Это как минимум третья подобная атака за неделю. В воскресенье, 6 августа, украинские беспилотники были сбиты в Подольском районе на окраине Москвы, а в понедельник, 7 августа, в районе Калужской области, сообщили российские официальные лица.

Минобороны России объявило в четверг, 3 августа, что сбило семь беспилотников в районе города Калуги, расположенного менее чем в 200 км к юго-западу от Москвы.

В ночь с 30 июля на 1 августа беспилотники нанесли ущерб зданиям московского делового района "Москва-Сити".

Атаки дронов в России не редкость в последние месяцы. Украина прямо не взяла на себя ответственность, но президент Украины Владимир Зеленский 30 июля заявил, что война постепенно возвращается на территорию России, и подчеркнул, что это неизбежный и справедливый процесс.