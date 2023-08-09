Мужчина находил девочек в интернете, совращал их и предлагал снимать порно

Полиция получила доказательства того, что мужчина сближался с несовершеннолетними и малолетними девушками, используя социальную сеть Instagram, и скрывая свой возраст.

В ходе общения мужчина склонял своих жертв к растлению и вовлекал их в сексуальные действия, а также требовал прислать материалы порнографического характера.

По данным полиции, девочкам было от 9 до 16 лет. Они проживали в разных регионах Латвии.

Согласно Уголовному кодексу самым строгим наказанием за такое преступление является лишение свободы на срок до 12 лет.

В настоящее время мужчина уже отбывает наказание за совершение аналогичного преступления.

Полиция призывает родителей найти время, чтобы обсудить с детьми основные правила безопасного пользования интернетом. Родители обязаны обсудить со своими детьми риски социальных сетей и правила их использования, а также объяснить, что следует делать в случае возникновения проблем.

Также полиция обращает внимание на то, что Instagram и Whatsapp, а также другими платформами может пользоваться лицо с 13-летнего возраста.