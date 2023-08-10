ФОТО ⟩ "Я не боюсь погибнуть от ракеты, но мой любимый кусочек города уничтожен". Как Одесса восстанавливается после удара

Я приходила сюда на разбор завалов и увидела ее, сидящую напротив дома. Хозяйка сказала, что она прощается с детством. Наблюдала, как дом разбирают и почти плакала", – рассказала Анастасия.

"Это был первый обстрел Одессы, который нанес мне настолько ощутимый урон", – говорит Анастасия Алексеенко Фото: Михаил Штекель

Она отменила почти все приемы и сейчас думает, как ей восстановить потерянное чувство безопасности. "Я не то, чтобы боюсь погибнуть от ракеты. Просто у меня был любимый кусочек города, и когда его уничтожили, это как будто оторвать часть меня. Не знаю, как это еще описать. Оно болит как сломанный палец", – поясняет она.

Мы идем через дворик, засыпанный строительным мусором и остатками стекла. Кусочки ракушника и остатки окон скрипят под ногами. После обстрелов Одессы я и многие другие журналисты обходили один за другим места прилетов ракет – этот звук стал привычным. Так же, как и ощущение под ногами – куски старинных домов вместо мягкой травы.

"Куски старинных домов вместо мягкой травы", – удручающее ощущение, которое пришло к одесситам Фото: Михаил Штекель

Точно так же было и возле Спасо-Преображенского собора Украинской православной церкви в самом центре города. По крайней мере утром, когда я ходил по местам обстрелов. Собор буквально окружили местные жители – кто-то подметал брусчатку, кто-то собирал мусор, а кто-то стекло с газонов.