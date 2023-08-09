Телефоны, кошельки и ключи: полиция ищет владельцев вещей, найденных на Summer Sound

Вещи в настоящее время находятся в участке полиции Курземского региона в Лиепае на улице Бариню, 3.

"Если вы узнали свои вещи, звоните в рабочие дни с 8:00 до 16:30 по номеру телефона 63404695 или же на 110 в любое время", - отмечает полиция.

В свою очередь, найденные документы и банковские карты отправлены в места их выдачи.