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Телефоны, кошельки и ключи: полиция ищет владельцев вещей, найденных на Summer Sound

rus.tvnet.lv
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Фото: Valsts policija

Государственная полиция в социальной сети Facebook опубликовала фотографию вещей, которые были найдены после прошедшего в Лиепае музыкального фестиваля Summer Sound.

Вещи в настоящее время находятся в участке полиции Курземского региона в Лиепае на улице Бариню, 3. 

"Если вы узнали свои вещи, звоните в рабочие дни с 8:00 до 16:30 по номеру телефона 63404695 или же на 110 в любое время", - отмечает полиция. 

В свою очередь, найденные документы и банковские карты отправлены в места их выдачи. 

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