Ринкевич призвал быстрее реагировать и помогать людям

Государство должно оказать финансовую помощь и поддержку пострадавшим от бури самоуправлениям, параллельно собирая информацию о размере ущерба, подчеркнул президент Эдгар Ринкевич после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.
В ходе визита в Добельский край президент встретился с жителями. По словам Ринкевича, люди были недовольны тем, какой была первоначальная коммуникация и поддержка со стороны органов управления в селах. Не было информации о том, куда обращаться за помощью. Кроме того, не были обследованы дома, в которых проживают одинокие пожилые люди.
"Фактически в моем присутствии полиция самоуправления получила задание сделать это. На местном уровне можно было наблюдать несогласованность и недостаток поддержки, а также непонимание. По-моему, было неправильно со стороны министра охраны окружающей среды и регионального развития еще до подсчета конкретного ущерба и обсуждения в правительстве заявить, что поддержку получат не все и придется брать кредиты", - сказал президент.
Ринкевич подчеркнул, что встретился с людьми, зарплата которых не превышает 700 евро. Они не могут получить никаких кредитов, но их дома разрушены или остались без крыши.
Президент подчеркнул, что взаимная коммуникация необходима не только на уровне самоуправления, но и на уровне министра.
Президент сослался на слова премьер-министра о том, что все решения в правительстве будут приниматься быстро и в срок.
По мнению Ринкевича, это хороший урок, чтобы научиться быстрее реагировать и помогать людям, максимально донося информацию до населения.
Ринкевич сказал, что во время его визита бросилась в глаза неосведомленность людей, однако прозвучали и хорошие слова о работе руководителя края.
Премьер-министр, в свою очередь, подчеркнул, что схема должна быть простой: человек пострадал, самоуправление ему помогает, а государство финансово помогает самоуправлениям.
По мнению Кариньша, важно, чтобы самоуправления были на связи со своими жителями и понимали, что и кому необходимо. Никто другой вместо самоуправления не может этого сделать.
Премьер-министр сослался на сказанное ранее, что на расчеты уйдет неделя, однако после посещения Добеле и Елгавы стало ясно, что люди не могут ждать неделю. Кариньш выразил надежду на то, что уже сегодня прояснится, в какой степени правительство сможет поддержать самоуправления. Принимать решения правительство планирует без промедления.
Премьер-министр также подчеркнул, что страховые компании не будут освобождены от ответственности по оказанию помощи своим клиентам. Правительство не станет объявлять никаких чрезвычайных ситуаций, которые позволили бы страховщикам избежать выплат, например, крестьянам, застраховавшим свой урожай, или домовладельцам, застраховавшим свою собственность.
Уже сообщалось, что в понедельник Латвию накрыли грозы и сильнейшая буря, которые местами принесли очень крупный град и проливные дожди, повалили деревья, повредили здания, транспорт и инфраструктуру.
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