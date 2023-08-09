Ринкевич призвал быстрее реагировать и помогать людям

По мнению Ринкевича, это хороший урок, чтобы научиться быстрее реагировать и помогать людям, максимально донося информацию до населения.

Ринкевич сказал, что во время его визита бросилась в глаза неосведомленность людей, однако прозвучали и хорошие слова о работе руководителя края.

Премьер-министр, в свою очередь, подчеркнул, что схема должна быть простой: человек пострадал, самоуправление ему помогает, а государство финансово помогает самоуправлениям.

По мнению Кариньша, важно, чтобы самоуправления были на связи со своими жителями и понимали, что и кому необходимо. Никто другой вместо самоуправления не может этого сделать.

Премьер-министр сослался на сказанное ранее, что на расчеты уйдет неделя, однако после посещения Добеле и Елгавы стало ясно, что люди не могут ждать неделю. Кариньш выразил надежду на то, что уже сегодня прояснится, в какой степени правительство сможет поддержать самоуправления. Принимать решения правительство планирует без промедления.

Премьер-министр также подчеркнул, что страховые компании не будут освобождены от ответственности по оказанию помощи своим клиентам. Правительство не станет объявлять никаких чрезвычайных ситуаций, которые позволили бы страховщикам избежать выплат, например, крестьянам, застраховавшим свой урожай, или домовладельцам, застраховавшим свою собственность.

Уже сообщалось, что в понедельник Латвию накрыли грозы и сильнейшая буря, которые местами принесли очень крупный град и проливные дожди, повалили деревья, повредили здания, транспорт и инфраструктуру.