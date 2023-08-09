В Джидде прошел саммит по Украине - с Китаем, но без России. Каковы его итоги?

Именно поэтому отдельные положения формулы Зеленского будут обсуждаться в рабочих группах. Их участникам потенциально предстоит говорить, в частности, на такие темы, как ядерная или, в свете развала зерновой сделки, продуктовая безопасность.
"Консенсус был такой, что это не война Европы — происходящее влияет на продуктовую, энергетическую и экономическую стабильность по всему миру, поэтому потребуются общие усилия, чтобы достичь урегулирования", — сказал WSJ дипломат, представляющий на саммите одну из незападных стран-участниц
Власти Саудовской Аравии в официальном заявлении сообщили, что участники "договорились о необходимости продолжить международные консультации и обмен мнениями, чтобы построить общий фундамент, который в будущем продолжит дорогу к миру".
Есть и еще одна причина, по которой пункты плана Зеленского будут обсуждаться не все вместе, а по отдельности. Ведь некоторые страны, которые стремятся сохранить сносные отношения с Россией, со скрипом воспринимают, например, седьмой пункт этого плана — он предусматривает привлечение представителей военного и политического руководства России к реальной уголовной ответственности за военные преступления, а также репарации, которые Москва должна будет выплатить.
"Государства, которые согласятся на этот пункт, станут для России противниками, потому что здесь речь пойдет уже о выживании и свободе лично Путина и всей руководящей верхушки России", — пишет украинское издание "Европейская правда". Поэтому Киев подразумевает, что некоторые государства будут принимать участие в работе не всех рабочих групп, а только части из них.