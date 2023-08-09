В Джидде прошел саммит по Украине - с Китаем, но без России. Каковы его итоги?

То, что саммит состоялся именно в Саудовской Аравии, представляется не случайным. Эта страна в последнее время активно занята попытками расширить свое дипломатическое влияние. Украинская тематика очевидно волнует саудовские власти. С начала войны они активно участвовали в переговорах об обмене пленными — в том числе иностранцами. А в середине июля Financial Times рассказывала о том, что Эр-Рияд вовлечен в переговоры о сделке по возвращению на родину украинских детей, вывезенных в Россию. Это один из самых чувствительных вопросов войны как для Украины, так и для России — Международный уголовный суд в Гааге выписал ордер на арест президента Владимира Путина в связи с незаконной депортацией несовершеннолетних украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский в середине мая 2023 года ездил на саммит Лиги арабских государств в Джидду. Там он встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом (на снимке справа) Фото: Saudi Foreign Ministry / Handout/Anadolu Agency

При этом партнерские отношения Эр-Рияд сохраняет и с Москвой, и с Киевом, и с другими крупными игроками — такими, как Китай. Более того, участие в саммите Китая называют результатом, достигнутым непосредственно саудовской дипломатией.

Близкий к правительству саудовский аналитик Али Шихаби назвал переговоры "ярким примером успеха многополярной стратегии Саудовской Аравии, которая заключается в поддержании прочных связей с Украиной, Россией и Китаем".