Видео ⟩ После лечения в Алуксненской больнице на теле пожилой женщины нашли пролежни

В больницах Мирдза лечилась не раз. Перед тем как отправиться в Алуксненскую больницу, пенсионерка была довольно бодрой и ходила, но после полутора недель в медучреждении состояние ее здоровья значительно ухудшилось.

Врачи предупредили, что у женщины возникли какие-то осложнения с головой, и поэтому в намеченное время, 18 июля, Мирдзу не отпустили домой. Вместо этого ее выписали 25 июля без существенных улучшений.

В доме открылась шокирующая картина: пальцы ног и пятки пенсионерки были покрыты пролежнями. Они были настолько серьезные, что ткани отмерли и стали черными.

У Инеты появились подозрения, что в больнице недостаточно часто проводилось позиционирование пациента, что могло способствовать появлению пролежней. Старшая медсестра Hospiss LV Татьяна Йиргенсоне указывает, что важно позиционировать лежачего человека один раз в два часа.

Председатель правления Алуксненской больницы Марута Каулиня отметила, что работники больницы, имевшие отношение к лечению Мирдзы, предоставили письменные объяснения и на основании них больница даст разъяснение Инспекции здоровья, которая этот случай будет оценивать отдельно.

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