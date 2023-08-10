Видео ⟩ После лечения в Алуксненской больнице на теле пожилой женщины нашли пролежни

Сестры Инета и Инесе Белява пережили трагедию: их мать Мирдза умерла 30 июля. Семья подозревает, что женщина прожила бы дольше, если бы в последние дни не попала в Алуксненскую больницу с жалобами на боль в груди, сообщает передача TV3 Bez Tabu.
В больницах Мирдза лечилась не раз. Перед тем как отправиться в Алуксненскую больницу, пенсионерка была довольно бодрой и ходила, но после полутора недель в медучреждении состояние ее здоровья значительно ухудшилось.
Врачи предупредили, что у женщины возникли какие-то осложнения с головой, и поэтому в намеченное время, 18 июля, Мирдзу не отпустили домой. Вместо этого ее выписали 25 июля без существенных улучшений.
В доме открылась шокирующая картина: пальцы ног и пятки пенсионерки были покрыты пролежнями. Они были настолько серьезные, что ткани отмерли и стали черными.
У Инеты появились подозрения, что в больнице недостаточно часто проводилось позиционирование пациента, что могло способствовать появлению пролежней. Старшая медсестра Hospiss LV Татьяна Йиргенсоне указывает, что важно позиционировать лежачего человека один раз в два часа.
Председатель правления Алуксненской больницы Марута Каулиня отметила, что работники больницы, имевшие отношение к лечению Мирдзы, предоставили письменные объяснения и на основании них больница даст разъяснение Инспекции здоровья, которая этот случай будет оценивать отдельно.
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