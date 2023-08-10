Принца Гарри окончательно лишили королевского титула

GBN отмечает, что это случилось через три года после того, как было принято официальное решение о лишении его этого титула.

В сообщении также говорится, что в разделе The Royal Family, в котором рассказывается о каждом члене семьи, снимок принца Гарри разместили ниже - почти в самом конце страницы.

В 2020 году принц Гарри и Меган Маркл заявили, что не хотят исполнять официальные королевские обязанности. Супруги решили, что хотят отказаться от финансовых привилегий, которые были положены им по статусу, и переехали жить в США. Позднее в Букингемском дворце сообщили, что герцоги Сассекские были лишены титула "Их Королевские Высочества".