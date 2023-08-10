На Гавайских островах бушуют лесные пожары. 36 человек погибли

Пожары вызваны сильнейшей жарой и засухой, а быстрому распространению огня способствует сильный ветер от урагана «Дора», который бушует над Тихим океаном в сотнях километров к югу от островов.

Лесные пожары в Гавайи Фото: Reuters

Жаркая погода, вызванная климатическими изменениями на планете в сочетании с другими факторами, установилась этим летом во многих американских штатах, а также в Европе и Азии.

Лесные пожары на Гавайях, как правило, не такие масштабные, как в Калифорнии и других штатах на материковой части США, однако местные жители говорят, что ничего подобного еще не видели.

Лесные пожары в Гавайи Фото: Reuters

«Я не хочу драматизировать ситуацию, но, по-моему, ничего подобного на Мауи еще не случалось, – сказала AFP руководительница местной школы серфинга. – Необычно, что пожары охватили так много районов, они по всему острову».

Лесные пожары в Гавайи Фото: Reuters

Большая часть разрушений пришлась на город Лахайна. Он почти полностью уничтожен огнем, от многих зданий остались лишь руины.

Спутниковый снимок в инфракрасном диапазоне показывает разрушения огнем в историческом городе Лахайна. Фото: Reuters

Спасаясь от стихии, люди в панике бегут к океану. Служба береговой охраны США сообщила, что выловила 12 местных жителей, которые бросились в океан, спасаясь от пожаров.

Из-за пожаров тысячи людей остались без электричества и телефонной связи, многим пришлось эвакуироваться. По информации властей, около 4 тысяч человек пытаются покинуть остров, который является популярным туристическим направлением.