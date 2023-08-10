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Бывшая танцовщица A-Europa Сола ждет ребенка

rus.tvnet.lv
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Сола (Солвита Авакян), бывшая танцовщица латвийской танцевальной группы A-Europa, ждет ребенка, судя по фотографиям, которые она разместила в социальных сетях.

Сола поделилась видео, на котором она с беременным животом танцует и наслаждается летом.

Больше информации об отце ожидаемого ребенка она публично не предоставляет.

Как известно, у Солы и лидера A-Europa Артура Дубокса есть общий ребенок - дочь Мишель.

Дубокс и Авакян расстались в конце 2010 года - Сола уехала в Лондон, чтобы осуществить свою мечту о карьере певицы, а Артур в одиночку воспитывал их общего ребенка в Латвии.

Артур и Сола были в отношениях 10 лет. 

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