Бывшая танцовщица A-Europa Сола ждет ребенка

Сола (Солвита Авакян), бывшая танцовщица латвийской танцевальной группы A-Europa, ждет ребенка, судя по фотографиям, которые она разместила в социальных сетях.
Сола поделилась видео, на котором она с беременным животом танцует и наслаждается летом.
Больше информации об отце ожидаемого ребенка она публично не предоставляет.
Как известно, у Солы и лидера A-Europa Артура Дубокса есть общий ребенок - дочь Мишель.
Дубокс и Авакян расстались в конце 2010 года - Сола уехала в Лондон, чтобы осуществить свою мечту о карьере певицы, а Артур в одиночку воспитывал их общего ребенка в Латвии.
Артур и Сола были в отношениях 10 лет.