Бывшая танцовщица A-Europa Сола ждет ребенка

Сола поделилась видео, на котором она с беременным животом танцует и наслаждается летом.

Больше информации об отце ожидаемого ребенка она публично не предоставляет.

Как известно, у Солы и лидера A-Europa Артура Дубокса есть общий ребенок - дочь Мишель.

Дубокс и Авакян расстались в конце 2010 года - Сола уехала в Лондон, чтобы осуществить свою мечту о карьере певицы, а Артур в одиночку воспитывал их общего ребенка в Латвии.