Дело Русиньша: работодателя убийцы подозревают в лжесвидетельстве

Портал Delfi сообщает, что работодателем Русиньша был управляющий логистической компанией в Риге Алвис Астра, у которого Русиньш работал водителем-дальнобойщиком. Астра был помещен под арест на неполный месяц после того, как 16 апреля этого года в Екабпилсе Русиньш убил свою бывшую супругу, которую до этого долгое время преследовал.

Сообщается, что Астра был помещен под арест по подозрению в даче ложных показаний и сокрытии вещественных доказательств.

Астра подтвердил порталу Delfi, что он провел под арестом менее месяца и что Русиньш работал на него, но категорически отрицал, что он каким-то образом помогал Русиньшу после совершения убийства.

По информации Firmas.lv, Астра является владельцем компании Lastra. В прошлом году оборот компании составил 525 630 евро, а прибыль - 25 676 евро.

Полиции все еще не удалось задержать Русиньша. В то же время не исключено, что он покончил жизнь самоубийством.