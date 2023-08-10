В Добеле мошенники пытаются выманить предоплату за ремонт

Людей просят сообщать о подозрительных случаях в Государственную полицию, а также при необходимости присматривать за имуществом своих соседей.

Как сообщалось, 7 августа Латвию накрыла гроза и сильный буря, местами с очень крупным градом. Стихия валила деревья, разрушала здания, транспорт и инфраструктуру. Особенно большой ущерб ураган нанес Добельскому краю.