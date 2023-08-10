Чт, 10.08.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

В Добеле мошенники пытаются выманить предоплату за ремонт

rus.tvnet.lv/LETA
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Последствия бури в Добельском крае
Последствия бури в Добельском крае Фото: Evija Trifanova/LETA

В Добельском крае после произошедшей в понедельник бури орудуют мошенники, которые осматривают поврежденное имущество и, требуя предоплату, предлагают отремонтировать его, сообщили агентству LETA в краевом самоуправлении.

Людей просят сообщать о подозрительных случаях в Государственную полицию, а также при необходимости присматривать за имуществом своих соседей.

Как сообщалось, 7 августа Латвию накрыла гроза и сильный буря, местами с очень крупным градом. Стихия валила деревья, разрушала здания, транспорт и инфраструктуру. Особенно большой ущерб ураган нанес Добельскому краю.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх