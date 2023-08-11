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Правда ли, что существует золотая карта, дающая право на бесплатное питание в любом ресторане McDonald’s?

Проверено.Медиа
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Фото: Shutterstock/Patcharaporn Puttipon4289

В интернете распространена информация о том, что некоторым клиентам сети ресторанов быстрого питания McDonald’s выдают особую карту, позволяющую не платить за заказанную еду. "Проверено.Медиа" рассказывает, так ли это.

Информацию о золотых картах можно найти на сайтах, посвящённых этой сети фастфуда, и в подборках фактов о McDonald’s. Упоминаются они на развлекательных и информационных порталах, а также в ресурсах о жизни в США. Пишут о картах пользователи блогов ("Пикабу", LiveJournal) и соцсетей (например, "ВКонтакте"). Посетители сайтов вопросов и ответов интересуются, как можно стать владельцем такой карты.

Одним из первых, кто публично продемонстрировал золотую карту McDonald’s, был американский актер Роб Лоу, который похвастался ею на шоу Джимми Киммела в 2015 году. Судя по данным, указанным на карте, она давала артисту право на бесплатное питание в ресторанах сети в Санта-Барбаре и Голете в течение года. Лоу рассказал, что получил её благодаря своей многолетней дружбе с Хербом Петерсеном, создателем макмаффина и одним из тех, кто стоял у истоков McDonald’s. Поскольку Петерсен умер ещё в 2008 году, можно предположить, что актёру выдают новую карту каждый год.

Однако в СМИ публикации о золотых картах появлялись и раньше. Например, в 2008 году в обладании такой картой признался американский миллиардер Уоррен Баффет - он рассказал об этом в интервью CNBC. Инвестор также заявил, что золотая карта есть и у создателя Microsoft Билла Гейтса, причём в отличие от карты Баффета, которая действительна только в городе Омаха, Гейтс может пользоваться своей по всему миру.

Американский политик Митт Ромни рассказывал, что такая же глобальная карта была у его отца - её Джорджу Ромни подарил Рэй Крок, один из основателей McDonald’s. Причём представители компании говорят, что Крок отличался щедростью и за свою жизнь раздал много таких карт, но кому именно и по какой причине - не уточняется.

Случалось, что карту вручали не только знакомым владельцев компании и миллиардерам, но и обычным людям - за особые заслуги. В 2013 году её получил житель американского Кливленда Чарльз Рэмси, спасший трёх женщин, которых несколько лет насильно удерживал похититель. В интервью он рассказывал, что после покупки обеда в McDonald’s вернулся домой, чтобы съесть бургер, и, сидя в гостиной, услышал крик о помощи из соседнего дома. Мужчина выбежал на улицу "с наполовину съеденным бигмаком", помог похищенной девушке освободиться и позвонить в полицию. В соцсетях тогда развернулась целая кампания в поддержку Рэмси, пользователи призывали сеть ресторанов обеспечить героя пожизненным бесплатным питанием. В итоге пресс-секретарь McDonald’s заявил, что Рэмси выдадут карту, которая позволит ему год бесплатно питаться во всех ресторанах сети, после чего бесплатное обслуживание продолжится, но уже только в ресторанах штата Огайо.

В последние годы компания проводит розыгрыши таких карт среди посетителей ресторанов сети, последний прошёл в США в декабре 2022 года. Тогда, чтобы получить приз, нужно было делать покупки через приложение McDonald’s. Судя по сообщениям в СМИ, ресторан проводил такие розыгрыши и раньше, например, в 2018 году. Впрочем, правила тогда были строже: карта победителя действовала только 50 лет и давала право на одно посещение в день. Похожая акция прошла в 2022 году и в Великобритании: там разыгрывали 1000 золотых карт, дающих право на один бесплатный обед в неделю в течение года в британских ресторанах сети. Вероятно, филиалы McDonald’s в разных странах самостоятельно принимают решение, проводить ли подобные розыгрыши в своих ресторанах.

По всей видимости, такие акции проводятся не часто, но знаменитостям удаётся получить заветную карту и в странах, где карты не разыгрывают, - правда, немного в другом исполнении. Так, немецкий рэпер Kay One в 2018 году рассказывал у себя в соцсетях, что стал обладателем не золотой, а чёрной карты клиента, которая также давала ему право бесплатно питаться в "любимом ресторане". Впрочем, в то время исполнитель как раз участвовал в рекламной кампании McDonald’s, поэтому пост с рассказом о чёрной карте мог быть просто маркетинговым ходом.

Таким образом, золотая карта McDonald’s, дающая право на бесплатное питание в ресторанах этой сети фастфуда, действительно существует. Судя по рассказам её обладателей и сообщениям в СМИ, некоторые из этих карт действуют по всему миру, а другие - только в отдельных регионах. Есть немногочисленные сообщения о том, что подобные карты есть и в других странах, например, в Германии и Великобритании. Однако они достаточно редки, и владеют ими в основном знаменитости. В последние годы стать обладателем карты может любой посетитель McDonald’s, победив в розыгрышах, которые проводит сеть ресторанов быстрого питания, - правда, проходят они далеко не во всех странах.

Правда

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