Правда ли, что существует золотая карта, дающая право на бесплатное питание в любом ресторане McDonald’s?

Американский политик Митт Ромни рассказывал, что такая же глобальная карта была у его отца - её Джорджу Ромни подарил Рэй Крок, один из основателей McDonald’s. Причём представители компании говорят, что Крок отличался щедростью и за свою жизнь раздал много таких карт, но кому именно и по какой причине - не уточняется.

Случалось, что карту вручали не только знакомым владельцев компании и миллиардерам, но и обычным людям - за особые заслуги. В 2013 году её получил житель американского Кливленда Чарльз Рэмси, спасший трёх женщин, которых несколько лет насильно удерживал похититель. В интервью он рассказывал, что после покупки обеда в McDonald’s вернулся домой, чтобы съесть бургер, и, сидя в гостиной, услышал крик о помощи из соседнего дома. Мужчина выбежал на улицу "с наполовину съеденным бигмаком", помог похищенной девушке освободиться и позвонить в полицию. В соцсетях тогда развернулась целая кампания в поддержку Рэмси, пользователи призывали сеть ресторанов обеспечить героя пожизненным бесплатным питанием. В итоге пресс-секретарь McDonald’s заявил, что Рэмси выдадут карту, которая позволит ему год бесплатно питаться во всех ресторанах сети, после чего бесплатное обслуживание продолжится, но уже только в ресторанах штата Огайо.