В интернете распространена информация о том, что некоторым клиентам сети ресторанов быстрого питания McDonald’s выдают особую карту, позволяющую не платить за заказанную еду. "Проверено.Медиа" рассказывает, так ли это.
Правда ли, что существует золотая карта, дающая право на бесплатное питание в любом ресторане McDonald’s?
Информацию о золотых картах можно найти на сайтах, посвящённых этой сети фастфуда, и в подборках фактов о McDonald’s. Упоминаются они на развлекательных и информационных порталах, а также в ресурсах о жизни в США. Пишут о картах пользователи блогов ("Пикабу", LiveJournal) и соцсетей (например, "ВКонтакте"). Посетители сайтов вопросов и ответов интересуются, как можно стать владельцем такой карты.
Одним из первых, кто публично продемонстрировал золотую карту McDonald’s, был американский актер Роб Лоу, который похвастался ею на шоу Джимми Киммела в 2015 году. Судя по данным, указанным на карте, она давала артисту право на бесплатное питание в ресторанах сети в Санта-Барбаре и Голете в течение года. Лоу рассказал, что получил её благодаря своей многолетней дружбе с Хербом Петерсеном, создателем макмаффина и одним из тех, кто стоял у истоков McDonald’s. Поскольку Петерсен умер ещё в 2008 году, можно предположить, что актёру выдают новую карту каждый год.
Однако в СМИ публикации о золотых картах появлялись и раньше. Например, в 2008 году в обладании такой картой признался американский миллиардер Уоррен Баффет - он рассказал об этом в интервью CNBC. Инвестор также заявил, что золотая карта есть и у создателя Microsoft Билла Гейтса, причём в отличие от карты Баффета, которая действительна только в городе Омаха, Гейтс может пользоваться своей по всему миру.
Американский политик Митт Ромни рассказывал, что такая же глобальная карта была у его отца - её Джорджу Ромни подарил Рэй Крок, один из основателей McDonald’s. Причём представители компании говорят, что Крок отличался щедростью и за свою жизнь раздал много таких карт, но кому именно и по какой причине - не уточняется.
Случалось, что карту вручали не только знакомым владельцев компании и миллиардерам, но и обычным людям - за особые заслуги. В 2013 году её получил житель американского Кливленда Чарльз Рэмси, спасший трёх женщин, которых несколько лет насильно удерживал похититель. В интервью он рассказывал, что после покупки обеда в McDonald’s вернулся домой, чтобы съесть бургер, и, сидя в гостиной, услышал крик о помощи из соседнего дома. Мужчина выбежал на улицу "с наполовину съеденным бигмаком", помог похищенной девушке освободиться и позвонить в полицию. В соцсетях тогда развернулась целая кампания в поддержку Рэмси, пользователи призывали сеть ресторанов обеспечить героя пожизненным бесплатным питанием. В итоге пресс-секретарь McDonald’s заявил, что Рэмси выдадут карту, которая позволит ему год бесплатно питаться во всех ресторанах сети, после чего бесплатное обслуживание продолжится, но уже только в ресторанах штата Огайо.
В последние годы компания проводит розыгрыши таких карт среди посетителей ресторанов сети, последний прошёл в США в декабре 2022 года. Тогда, чтобы получить приз, нужно было делать покупки через приложение McDonald’s. Судя по сообщениям в СМИ, ресторан проводил такие розыгрыши и раньше, например, в 2018 году. Впрочем, правила тогда были строже: карта победителя действовала только 50 лет и давала право на одно посещение в день. Похожая акция прошла в 2022 году и в Великобритании: там разыгрывали 1000 золотых карт, дающих право на один бесплатный обед в неделю в течение года в британских ресторанах сети. Вероятно, филиалы McDonald’s в разных странах самостоятельно принимают решение, проводить ли подобные розыгрыши в своих ресторанах.
По всей видимости, такие акции проводятся не часто, но знаменитостям удаётся получить заветную карту и в странах, где карты не разыгрывают, - правда, немного в другом исполнении. Так, немецкий рэпер Kay One в 2018 году рассказывал у себя в соцсетях, что стал обладателем не золотой, а чёрной карты клиента, которая также давала ему право бесплатно питаться в "любимом ресторане". Впрочем, в то время исполнитель как раз участвовал в рекламной кампании McDonald’s, поэтому пост с рассказом о чёрной карте мог быть просто маркетинговым ходом.
Таким образом, золотая карта McDonald’s, дающая право на бесплатное питание в ресторанах этой сети фастфуда, действительно существует. Судя по рассказам её обладателей и сообщениям в СМИ, некоторые из этих карт действуют по всему миру, а другие - только в отдельных регионах. Есть немногочисленные сообщения о том, что подобные карты есть и в других странах, например, в Германии и Великобритании. Однако они достаточно редки, и владеют ими в основном знаменитости. В последние годы стать обладателем карты может любой посетитель McDonald’s, победив в розыгрышах, которые проводит сеть ресторанов быстрого питания, - правда, проходят они далеко не во всех странах.
Правда
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