Глава NMPD: в определенных регионах придется переходить на бригады из двух человек

Она пояснила, что количество бригад строго определено, и увеличение их количества будет означать запрос дополнительного финансирования. Ранее NMPD неоднократно оценивала покрытие бригад, свою сеть и пришла к выводу, что необходимо работать над созданием бригад с другим составом, как это делается в других странах Европы.

По словам Ципуле, в Латвии работают бригады из двух-трех человек, а в Европе говорят об одном человеке, который может выезжать на вызов. Длинные маршруты госпитализации снижают доступность бригад, но реформа больничной сети, разработанная Минздравом, предусматривает дополнительные меры по усилению неотложной помощи в регионах, чтобы пациента можно было быстрее доставить в ближайшее медицинское учреждение.

По ее словам, в Европе бригады скорой помощи доставляют больного в ближайшее учреждение, где соответственно принимается решение, может ли он получить помощь на месте или его нужно перевезти в больницу более высокого уровня. Такая система работает и в Латвии.