В некоторых регионах придется переходить на бригады из двух человек, чтобы направлять людей в места, где это необходимо, то есть туда, где количество вызовов велико и требуются дополнительные ресурсы, заявила директор Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле в программе Латвийского радио "В точке пересечения".
Глава NMPD: в определенных регионах придется переходить на бригады из двух человек
Она пояснила, что количество бригад строго определено, и увеличение их количества будет означать запрос дополнительного финансирования. Ранее NMPD неоднократно оценивала покрытие бригад, свою сеть и пришла к выводу, что необходимо работать над созданием бригад с другим составом, как это делается в других странах Европы.
По словам Ципуле, в Латвии работают бригады из двух-трех человек, а в Европе говорят об одном человеке, который может выезжать на вызов. Длинные маршруты госпитализации снижают доступность бригад, но реформа больничной сети, разработанная Минздравом, предусматривает дополнительные меры по усилению неотложной помощи в регионах, чтобы пациента можно было быстрее доставить в ближайшее медицинское учреждение.
По ее словам, в Европе бригады скорой помощи доставляют больного в ближайшее учреждение, где соответственно принимается решение, может ли он получить помощь на месте или его нужно перевезти в больницу более высокого уровня. Такая система работает и в Латвии.
Ципуле добавила, что бригады из двух человек являются абсолютным стандартом в Европе, а бригады из трех человек используются для особо сложных вызовов. Также очень много бригад из одного человека. По ее словам, со временем и в городах Латвии работа вдвоем станет нормой. Большой проблемой являются сельские регионы - из-за расстояний. В то же время в Латвии есть места, где "три человека выполняют один вызов раз в три дня", и места, где бригад неотложной помощи вообще нет.
"Нам надо работать над тем, чтобы в некоторых регионах, возможно, перейти на бригады из двух человек, чтобы направлять людей туда, где это необходимо", - сказала она.
Как сообщалось, в реформе больничной сети Минздрава наибольший упор делается на оказание экстренной медицинской помощи путем усиления приемных отделений скорой помощи и стационаров и попытки улучшить оказываемую в них помощь, сообщили представители министерства.
Обрисовывая планируемые изменения, представитель Министерства здравоохранения пояснила, что приемные отделения больниц будут спроектированы как отделения неотложной медицинской помощи, где любого обратившегося пациента будут осматривать, проводить необходимые обследования и на основании этого принимать решение о продолжении лечения в амбулаторных или стационарных условиях.
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