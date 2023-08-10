"Важно чтобы любил Латвию, а не на каком языке говорит": Гунарс Кирсонс о гражданах РФ в Латвии

Бизнесмен уверен, что надо сделать так, чтобы "каждый хотел здесь жить, хотел знать язык".

По его словам, в Германии "если ты не будешь знать языка, с тобой не будут разбираться политически, но ты будешь чувствовать себя чужим".

"Нельзя говорить, что русские или белорусы плохие, там есть хорошие люди. Политика плохая", - уверен он.

Ранее депутат Сейма Ингмар Лидака ("Объединенный список") высказал мнение, что выдворение граждан России из Латвии не будет понято в Европейском союзе.

Уже сообщалось, что с начала полномасштабной войны в Украине 24 февраля 2022 года Сейм Латвии внес ряд поправок в Закон об иммиграции. Не так важно, что меняла каждая из них, самыми нашумевшими стали те, что меняют правила выдачи постоянного вида на жительство бывшим гражданам и негражданам Латвии, которые после мая 2003 года решили получить гражданство России, но при этом остались жить в Латвии.

До 1 сентября 2023 года (включительно) нужно подать документы на запрос о новом ПМЖ, иначе действующий потеряет силу, а вместе с тем и аннулируется право на пребывание в Латвии.

Речь идет исключительно о людях, которые были гражданами или негражданами Латвии и в какой-то момент после 2003 года получили гражданство России, после чего оформили ПМЖ в Латвии.