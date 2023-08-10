"Важно чтобы любил Латвию, а не на каком языке говорит": Гунарс Кирсонс о гражданах РФ в Латвии

Гунар Кирсонс, основатель и акционер ресторана Lido и сети быстрой еды CherryFix в передаче "Открытый разговор" на LR-4 рассказал свое отношения к жителям Латвии, которых коснулись поправки к Закону об иммиграции.
"Мне важно, чтобы человек любил Латвию, а не каком языке он говорит. Конечно, я люблю свой язык, это естественно", - сказал Гунар Кирсонс,
говоря о лояльности жителей и о новых поправках к Закону об иммиграции, которые отразились на многих жителях Латвии с ВНЖ.
Бизнесмен выступил за то, чтобы жители Латвии сплотились.
"Старые люди, которые не знают язык, но они в социализме жили в Латвии. Они за Латвию, они любят эту страну. Нельзя сказать им что если не будешь знать язык [уезжай]. У него есть внуки и все остальные.
Сегодня надо сплотить народ, когда был такой хоккей, когда был такой Праздник песни и танца", - сказал Гунар Кирсонс.
"А зачем сегодня вопрос этот поднимать [про новые поправки, которые отразились на многих жителях Латвии с ВНЖ]? Давайте сплотимся, ладно этот идиот рядом, [руководство России и Беларуси] но разве мы хотим тут то же самое?" - высказал свое недоумение бизнесмен.
Бизнесмен упомянул роль и ответственность политиков: "Я сегодня не боюсь об этом говорить, но политик, если он не достиг своей политической картеры, то он начинает получать дивиденды с того, что травит народ. Зачем?".
Бизнесмен уверен, что надо сделать так, чтобы "каждый хотел здесь жить, хотел знать язык".
По его словам, в Германии "если ты не будешь знать языка, с тобой не будут разбираться политически, но ты будешь чувствовать себя чужим".
"Нельзя говорить, что русские или белорусы плохие, там есть хорошие люди. Политика плохая", - уверен он.
Ранее депутат Сейма Ингмар Лидака ("Объединенный список") высказал мнение, что выдворение граждан России из Латвии не будет понято в Европейском союзе.
Уже сообщалось, что с начала полномасштабной войны в Украине 24 февраля 2022 года Сейм Латвии внес ряд поправок в Закон об иммиграции. Не так важно, что меняла каждая из них, самыми нашумевшими стали те, что меняют правила выдачи постоянного вида на жительство бывшим гражданам и негражданам Латвии, которые после мая 2003 года решили получить гражданство России, но при этом остались жить в Латвии.
До 1 сентября 2023 года (включительно) нужно подать документы на запрос о новом ПМЖ, иначе действующий потеряет силу, а вместе с тем и аннулируется право на пребывание в Латвии.
Речь идет исключительно о людях, которые были гражданами или негражданами Латвии и в какой-то момент после 2003 года получили гражданство России, после чего оформили ПМЖ в Латвии.
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